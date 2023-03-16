Все ли дети рождаются с голубыми глазами: ученые развенчали миф

Глаза новорожденных продолжают свое развитие после того, как они появились на свет. За первые несколько месяцев у детей изменяется острота зрения и восприятие света.

Существует миф о том, что все дети рождаются с голубыми глазами, но на самом деле цвет глаз у новорожденных зависит от родителей, которые передали им генов, и от пигмента, который называется меланин.

Об этом пишет IFLScience.

Как показывают исследования, действительно далеко не все дети рождаются с таким цветом глаз, хотя некоторые люди распространяют подобный миф. В среднем только 20% детей рождаются с голубыми глазами, и очень часто младенцы имеют карие глаза.

По словам ученых, то какой цвет глаз будет у ребенка, определяет набор генов, которые ему передали родители. То есть у голубоглазых родителей с большей вероятностью появятся голубоглазые дети. То же самое касается и родителей с зелеными или карими глазами. Вероятность появления другого цвета глаз у ребенка, родители которого имеют одинаковые глаза, достаточно мала. Считается, что больше всего голубоглазых людей проживает только в двух странах мира — Эстонии и Финляндии, где большинство жителей имеют такой цвет глаз.

Как показывают исследования, в некоторых странах мира действительно многие дети рождаются с голубыми глазами. Но, по словам ученых, потом их цвет меняется, и этот процесс может произойти в течение первых двух лет младенца.

По словам ученых, если меланина будет много, глаза станут карими, меньшее количество меланина приведет к появлению зеленых или серых глаз, а если пигмента будет очень мало, то глаза так и останутся голубыми.

Какого цвета будут глаза ребенка, может ли у родителей родиться малыш с голубыми глазами, читайте в материале ТСН.ua.

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