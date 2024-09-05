Все станет похоже на огненный шар: получены новые данные о конце Вселенной

Большой взрыв — это космическое событие, с которого началась Вселенная. Однако теперь ученые считают, что его конец будет выглядеть как большое сжатие.

Об этом пишет Daily Mail.

Теория говорит о том, что при большом сжатии текущий процесс расширения резко повернут вспять. Существование Вселенной закончится тем, что все галактики, звезды и планеты врежутся друг в друга.

Ученые выяснили, что так называемая темная энергия, отвечающая за расширение Вселенной, может быть, не является постоянной величиной и начинает ослабевать.

Силы, заставляющие Вселенную расширяться, постепенно выдыхаются. Когда это произойдет, Вселенная рухнет сама на себя во время процесса, противоположного Большому взрыву.

Далее межгалактическая материя сольется воедино со звездами и планетами, затянутыми в горящее ядро, где звезды зажгут другие небесные тела. В итоге сама Вселенная станет похожа на огромный огненный шар, где пространство и время не будут существовать.

Ранее стало известно, что в новом исследовании физики высчитали потенциальную продолжительность космоса.

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