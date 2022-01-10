Все версии iPhone поразил новый вирус, который может воровать данные пользователей через камеру и микрофон: как избавиться

Все версии iPhone поразил новый вирус, который может воровать данные пользователей через камеру и микрофон: как избавиться

Пользователю кажется, что его смартфон выключился, однако на самом деле он продолжает работать и предоставляет злоумышленникам доступ ко всем данным, хранящимся на iPhone.

На всех iPhone обнаружили новую существенную уязвимость, которую злоумышленники маскируют под экран выключения и благодаря этому могут воровать ваши данные.

Об этом сообщают специалисты по кибербезопасности ZecOps.

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Следовательно, уязвимость NoReboot имитирует экран отключения. То есть пользователю кажется, что его смартфон выключился. Однако на самом деле телефон продолжает работать и фактически предоставляет злоумышленникам доступ к камере, микрофону и почти всем данным, хранящимся на iPhone.

NoReboot отключает сообщение, вибрацию и дисплей. Телефон перестает реагировать на прикосновения к экрану, в результате чего злоумышленники остаются почти незамеченными.

Даже после ручного перезапуска устройства вирус продолжает работать, ведь он задействует и фоновые процессы backboardd, InCallService и SpringBoard. Наглядный пример:

Приостановить работу NoReboot можно только после "глубокой перезагрузки". Для этого следует нажать и быстро отпустить кнопку увеличения громкости, затем нажать и быстро отпустить кнопку уменьшения громкости, а после – нажать и удерживать кнопку питания до тех пор, пока iPhone не перезагрузится.

Пока полностью обезопасить себя от вируса невозможно. Эксперты предполагают, что NoReboot может работать на всех версиях iOS.

Напомним, ранее американская компания Apple заявила о возможности проведения юзером самостоятельного ремонта ее устройств, для чего производитель сделает возможным заказ оригинальных запчастей не только авторизованными сервисами.

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