Во всем виноваты динозавры: ученые объяснили, почему люди потеряли способность жить дольше
Ученые предполагают, что наши предки-млекопитающие потеряли гены долголетия из-за необходимости быстро размножаться и выживать в эпоху доминирования гигантских динозавров.
Продолжительность жизни современного человека может быть генетически ограничена событиями, происходившими задолго до появления на планете в эпоху динозавров . Исследователи считают, что в мезозойскую эру ранние млекопитающие были вынуждены пожертвовать долголетием ради быстрого размножения и спасения от хищников.
О неожиданной гипотезе эволюционного старения пишет Daily Galaxy.
Концепция микробиолога из Бирмингемского университета Жуана Педро де Магальяйнса доказывает, что сотни миллионов лет выживания на дне пищевой цепи оставили необратимый след в нашей биологии.
Потеря генов долголетия
При доминировании динозавров млекопитающие были преимущественно мелкими ночными животными с очень коротким жизненным циклом. В условиях постоянной опасности природа отдала приоритет скорости размножения, отключив механизмы, необходимые для поддержания долгой жизни.
«Моя гипотеза заключается в том, что такое длительное эволюционное давление на ранних млекопитающих для быстрого размножения привело к потере или инактивации генов и путей, связанных с долголетием», — отметил автор исследования.
Эта концепция получила название "гипотеза узкого места долголетия". Она объясняет, почему млекопитающие, в отличие от многих рептилий, утратили способность к эффективной регенерации тканей. Эти генетические изменения не произошли мгновенно, а постепенно накапливались более 100 миллионов лет эволюции.
Биологические ограничения и болезни
Последствия этого эволюционного выбора организм человека ощущает до сих пор. В отличие от рептилий, чьи зубы могут постоянно расти, человеческое тело имеет существенные ограничения в восстановлении, включая отсутствие ферментов для исправления повреждений от ультрафиолета. Эти функции просто исчезли как ненужные для животных, чьей целью было краткосрочное выживание.
В настоящее время эта научная теория еще активно обсуждается в академических кругах и нуждается в более глубоком изучении.
«Хотя сейчас это лишь гипотеза, существует много интересных ракурсов для ее развития, включая перспективу того, что рак чаще встречается у млекопитающих, чем у других видов, именно из-за быстрого старения», — подчеркнул доктор де Магальяйнс.
Напомним, ученые получили прямое доказательство, что древние родственники млекопитающих откладывали яйца . Его удалось установить после детального сканирования окаменелости в возрасте 250 млн. лет.