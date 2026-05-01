Во всем виноваты динозавры: ученые объяснили, почему люди потеряли способность жить дольше

Динозавры заставили млекопитающих адаптироваться, чтобы выжить, но при этом был утрачен ген долголетия / © Associated Press

Продолжительность жизни современного человека может быть генетически ограничена событиями, происходившими задолго до появления на планете в эпоху динозавров . Исследователи считают, что в мезозойскую эру ранние млекопитающие были вынуждены пожертвовать долголетием ради быстрого размножения и спасения от хищников.

О неожиданной гипотезе эволюционного старения пишет Daily Galaxy.

Концепция микробиолога из Бирмингемского университета Жуана Педро де Магальяйнса доказывает, что сотни миллионов лет выживания на дне пищевой цепи оставили необратимый след в нашей биологии.

Потеря генов долголетия

При доминировании динозавров млекопитающие были преимущественно мелкими ночными животными с очень коротким жизненным циклом. В условиях постоянной опасности природа отдала приоритет скорости размножения, отключив механизмы, необходимые для поддержания долгой жизни.

«Моя гипотеза заключается в том, что такое длительное эволюционное давление на ранних млекопитающих для быстрого размножения привело к потере или инактивации генов и путей, связанных с долголетием», — отметил автор исследования.

Эта концепция получила название "гипотеза узкого места долголетия". Она объясняет, почему млекопитающие, в отличие от многих рептилий, утратили способность к эффективной регенерации тканей. Эти генетические изменения не произошли мгновенно, а постепенно накапливались более 100 миллионов лет эволюции.

Биологические ограничения и болезни

Последствия этого эволюционного выбора организм человека ощущает до сих пор. В отличие от рептилий, чьи зубы могут постоянно расти, человеческое тело имеет существенные ограничения в восстановлении, включая отсутствие ферментов для исправления повреждений от ультрафиолета. Эти функции просто исчезли как ненужные для животных, чьей целью было краткосрочное выживание.

В настоящее время эта научная теория еще активно обсуждается в академических кругах и нуждается в более глубоком изучении.

«Хотя сейчас это лишь гипотеза, существует много интересных ракурсов для ее развития, включая перспективу того, что рак чаще встречается у млекопитающих, чем у других видов, именно из-за быстрого старения», — подчеркнул доктор де Магальяйнс.

