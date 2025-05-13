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- Наука и IT
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Все время ошибались: ученые выяснили, какая планета действительно ближе к Земле
Ученые NASA опровергли представление, что Венера – самая близкая к Земле планета. По новым расчетам, первенство принадлежит Меркурию.
Ученые из NASA и Центра инженерных исследований армии США совершили неожиданное открытие: не Венера, а именно Меркурий является самой близкой к Земле планетой в среднем. Это опровергает десятилетиями распространенное представление о планетарном соседстве.
Об этом пишет Farming Dale.
Исследователи использовали новую методику – “метод точки-круга”, учитывающую среднее расстояние между планетами в течение длительного времени, а не только моменты ближайшего сближения. Результаты показали: благодаря своей близости к Солнцу и быстрому вращению Меркурий проводит больше времени на одной стороне с Землей, чем другие планеты.
Более того, по этим же расчетам Меркурий является ближайшей планетой для всех остальных планет Солнечной системы – от Венеры до Нептуна.
Это открытие изменяет подход к планированию межпланетных исследований. Несмотря на экстремальные условия – от -173°C до +427°C – автоматизированные миссии, такие как BepiColombo и MESSENGER, уже начали изучение поверхности Меркурия. В будущем близость планеты может стать преимуществом для научных аппаратов, даже если о пилотируемых миссиях пока речь не идет.
Долгое время считалось, что ближайшей планетой является Венера из-за ее периодических визуальных сближений с Землей. Однако это ложное представление сохранялось из-за обобщения, двусмысленности и отсутствия более глубокого анализа в образовательных и научных кругах.
Новые данные должны повлиять на просмотр учебников, методики преподавания, а также на стратегии аэрокосмических миссий. Астрономы призывают переосмысливать даже базовые представления, чтобы лучше понимать структуру солнечной системы.