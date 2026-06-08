Всего 10 минут в день: ученые обнаружили, что популярная привычка миллионов людей делает их глупее

Искусственный интеллект / © Credits

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Искусственный интеллект долгое время прославляли как революционную технологию, которая изменит нашу жизнь и работу. Однако ведущие ученые из США и Великобритании предупредили о неожиданном и опасном побочном эффекте: ИИ ухудшает способность человека мыслить и самостоятельно решать проблемы.

Исследователи из Карнеги-Меллона, Оксфорда, MIT и UCLA привлекли к эксперименту 350 человек, которым предложили решить 15 математических задач с дробями. Половина участников считала все сама, а другой половине на первые 12 вопросов дали доступ к ИИ-помощнику, который затем неожиданно забрали, пишет The Daily Mail.

Результаты оказались ошеломляющими. Пока работал ИИ, вторая группа показывала лучшие результаты. Однако как только чат-бот выключили, эти же люди продемонстрировали стремительное глупость: их средний балл за последние три задания упал на 20 пунктов, а процент тех, кто просто сдался и пропустил вопрос, вырос вдвое по сравнению с теми, кто вообще не пользовался технологией. Ученым хватило всего 10 минут наблюдений, чтобы зафиксировать этот когнитивный спад.

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Ученые объясняют это явление «когнитивной разгрузкой» — когда мозг ленится и переводит мыслительные усилия на внешний инструмент. Второй эксперимент с участием 600 человек показал, что 61% пользователей используют ИИ чисто для получения готовых ответов — именно они показали самые плохие результаты и низкую выносливость во время тестов. В то же время те 27%, кто спорил с ботом и проверял его ответы, напротив, справились лучше всех.

«Всего 10–15 минут взаимодействия с ИИ может привести к значительному ухудшению независимого мышления и настойчивости. Если даже такой короткий контакт вызывает заметную эрозию мозга, то кумулятивный эффект от ежедневного использования ИИ в течение месяцев или лет может оказаться глубоким и необратимым», — подытожили исследователи.

Раньше мы писали о том, как по-разному родители и дети видят и воспринимают ИИ.

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