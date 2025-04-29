Вселенная как суперкомпьютер: физик утверждает, что мы живем в "Матрице"

Ученый считает, что человечество живет в симуляции / © pixabay.com

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В течение более 25 лет после выхода фильма «Матрица» эта культовая лента питает современные опасения, что жизнь — не то, чем кажется, но, согласно новому исследованию, замысел фильма может быть не полностью выдуман.

Об этом пишет Daily Mail.

Доцент физики из Портсмутского университета Мелвин Вопсон считает, что гравитация может быть признаком того, что все мы живем в виртуальной симуляции.

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По мнению профессора, наша Вселенная — это самый «мощный компьютер». Вопсон утверждает, что сила гравитации — как на планете Земля, так и в космосе — является способом Вселенной сохранять огромный объем данных в упорядоченном состоянии.

Притягивание объектов с массой в определенном направлении — например, вниз к ядру Земли — ученый сравнивает с тем, как компьютеры сжимают код.

«Вселенная развивается так, что информация в ней сжимается, оптимизируется и упорядочивается — так же, как это делают компьютеры и компьютерный код. Таким образом, гравитация выглядит как еще один процесс сжатия данных в возможно смоделированной Вселенной«, — рассказал физик.

В космосе гравитация играет бессчетные роли: сформировывает галактики, удерживает планеты на орбитах и оказывает влияние на движение объектов. Согласно этой теории, объекты во Вселенной могут притягиваться друг к другу потому, что Вселенная пытается упорядочить и сжать информацию.

«Проще вычислить свойства одного объекта в пространстве, чем многих. Вот почему объекты в космосе стягиваются вместе», — объяснил ученый.

Вопсон известен тем, что сформулировал принцип, согласно которому информация — не только абстрактная математическая сущность, но и «физическое, доминантное, пятое состояние материи».

Физик утверждает, что у информации есть масса и что все элементарные частицы — самые маленькие известные кирпичики Вселенной — содержат информацию о себе, равно как клетки содержат ДНК. Ученый считает, что у битов — единиц цифровой информации — есть собственная масса и энергия, что имеет широкие последствия для вычислительных технологий, физики и космологии.

К слову, ученый Ричард Лью из Университета Алабамы предложил альтернативное объяснение возникновения Вселенной, ставящее под сомнение устоявшиеся представления.