Вселенная начала сжиматься: астрофизики предлагают новый сценарий "конца света"

Вселенная

Революционное исследование подвергает сомнению Нобелевскую премию 2011 года. Ученые предполагают, что темная энергия слабеет, а расширение Вселенной замедляется. Наша Вселенная ждет не «Большая заморозка», а «Большой коллапс».

Об этом пишет Universe Spase tech.

Десятилетиями у ученых были доказательства, что наша Вселенная не просто расширяется, а делает это с постоянным ускорением. Этот загадочный эффект объяснялся неизвестной темной энергией — концепцией, за которую в 2011 году была присуждена Нобелевская премия.

Однако новое революционное исследование подвергает сомнению эту фундаментальную теорию.

Команда астрофизиков, проанализировав данные из 300 галактик, пришла к выводу, что расширение Вселенной, возможно, не ускоряется, а наоборот начинает замедляться. Это открытие, опубликованное в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, противоречит устоявшемуся взгляду на темную энергию.

«Если наши результаты подтвердятся, это станет значительным сдвигом в космологии с момента открытия темной энергии 27 лет назад», — заявил Янг-Вук Ли из Университета Йонсей, соавтор исследования.

Ключевым доказательством существования темной энергии всегда были сверхновые звезды типа Ia. Их постоянная яркость позволяет точно измерять космические расстояния. Само наблюдение за более тусклыми, чем ожидалось, сверхновыми и привели ученых к выводу об ускоренном расширении.

Однако новое исследование выявило связь между яркостью этих звезд и возрастом их материнских галактик. Оказалось, что тусклость может являться не признаком ускорения, а следствием эволюции самих светил. Это значит, что наши «стандартные подсвечники» могут быть не такими уж стандартными, что ставит под вопрос все предварительные расчеты.

Команда Ли не отрицает существование темной энергии полностью. Ученые предполагают, что эта сила может эволюционировать и ослабевать со временем. Эту идею поддерживает и другое масштабное исследование — Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI).

Новая судьба Вселенной

Если темная энергия действительно ослабевает, это радикально меняет наши прогнозы по поводу конца света.

По старой теории, нас ждал или «Большой разрыв» (постоянное ускорение разрывает космос), или «Большая заморозка» (Вселенная бесконечно расширяется и охлаждается).

Новая теория предлагает более драматичный сценарий: «Большой коллапс». Если темная энергия ослабнет, гравитация возобладает, Вселенная начнет сжиматься и в конце концов сколапсирует в сингулярность.

«Вместо того, чтобы закончиться Большим разрывом, теперь возможен Большой коллапс», — объясняет Ли.

В настоящее время ученые ждут новых данных по обсерватории Vira Rubin, которые позволят проанализировать уже 20 тысяч галактик. Это исследование может окончательно подтвердить одну из самых больших тайн космоса.

