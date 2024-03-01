Вселенная распадется на части: ученые выяснили, когда это произойдет

Согласно теории Большого взрыва, человечество ждет будущее, в котором вселенная будет разорвана на части и она перестанет существовать в том виде, в каком мы ее знаем. Сначала разорвутся на части скопления галактик, затем сами галактики, после этого исчезнут звезды, планеты, а позже и сами атомы. Хотя сложно представить, но есть некоторые доказательства, что такое развитие событий может произойти.

Об этом пишет Space.

Благодаря сильному ускорению расширения космоса галактики начинают удаляться друг от друга со скоростью, превышающей скорость света. Это приведет к тому, что галактики начнут разрываться на части, ведь частицы, из которых они состоят, перестанут взаимодействовать друг с другом посредством известных фундаментальных сил природы. Согласно теории Большого взрыва, в итоге это приведет также к разрыву связей в ядрах атомов.

То есть в новой вселенной какие-либо две точки, независимо от того, как близко они находились раньше, будут расположены бесконечно далеко друг от друга. То есть вселенная распадется на части.

Даже если теория Большого взрыва верна, то вселенная точно не распадется на две части в ближайшее время. Это произойдет на протяжении сотен миллиардов лет.

Ранее исследователи выяснили, что стало причиной появления на Земле ледникового периода, который начался более 700 млн лет назад и длился 57 млн лет.

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