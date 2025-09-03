Вспышки помогли разгадать 50-летнюю загадку Солнца: что обнаружили ученые

Солнце / © NASA

Физика Солнца до сих пор скрывает немало тайн, но одну из них, считают астрономы, удалось объяснить. Новое исследование, предлагает ответ на вопрос, который более полувека беспокоил ученых.

Об этом сообщило издание The Astrophysical Journal Letters.

Речь идет о температуре частиц в солнечных вспышках — мощных выбросах энергии, возникающих во внешних слоях Солнца из-за пересоединения магнитных линий. Именно они нагревают плазму до миллионов градусов и провоцируют выбросы излучения, способного влиять на спутники, связь и электросети на Земле.

Исследователи установили, что ионы в солнечных вспышках нагреваются значительно сильнее электронов — примерно до 60 млн градусов Цельсия. Это в шесть раз выше, чем считалось ранее. До сих пор считалось, что ионы и электроны в плазме Солнца имеют одинаковую температуру.

Этот вывод согласуется с шириной спектральных линий солнечных вспышек — явления, которое пытались объяснить еще с 1970-х годов. Тогда ученые заметили, что спектральные линии в ультрафиолетовой и рентгеновской частях спектра значительно шире, чем предполагали модели. Сначала это объясняли турбулентными движениями плазмы, но впоследствии эта гипотеза вызвала сомнения. Теперь ученые считают, что именно высокая температура ионов является ключом к разгадке.

