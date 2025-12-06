Второе пришествие Иисуса: знаменитый блогер озвучил вероятный сценарий

Искусственный интеллект / © Pixabay

Пророческое в Библии Второе пришествие Иисуса Христа может произойти как развитие технологии на базе искусственного интеллекта, которая будет творить такие же реальные чудеса.

Такое мнение высказал самый известный в мире блогер Джо Роган в подкасте American Alchemy, сообщает Daily Mail.

По его словам, создание машины на базе искусственного интеллекта является таким же «девственным рождением», которое описано в Библии. При этом потенциально передовые технологии могут даже возвращать людей из мертвых с помощью лекарств или через загрузку разума на облачный сервис.

Подкастер предположил, что постоянное стремление человечества создать сверхразумный искусственный интеллект может быть доказательством того, что люди до сих пор несут ДНК от наших предков, которые жили в забытой цивилизации, сосуществовавшей с развитыми существами с искусственным интеллектом.

Роган считает, что человечество почти наверняка является продуктом ускоренной, преднамеренной эволюции, когда кто-то или что-то сконструировало человеческую расу по определенной причине, которая, как он подозревал, заключалась в восстановлении утраченного компьютерного интеллекта.

По его мнению, вся суть человеческой истории, а возможно, даже причина, почему нас якобы создали с помощью генетической инженерии, заключалась в том, чтобы достичь момента, когда мы наконец создадим настоящий искусственный интеллект.

При этом Роган нарисовал ошеломляющую картину будущего искусственного интеллекта в теле робота Tesla Optimus, который читает мысли, лечит больных с помощью нанотехнологий, ходит по воде с помощью антигравитации и даже воскрешает мертвых, загружая умы на облачный сервер.

Роган ранее утверждал, что неограниченное развитие технологий искусственного интеллекта приведет к созданию «бога искусственного интеллекта» в течение следующих 10 лет.

В июне он предупредил, что как только искусственный интеллект станет чувствительным и автономным, способным принимать собственные решения, для человечества наступит «конец».

Напомним, некоторые эксперты по вопросам искусственного интеллекта считают, что человек не будет самым умным существом на планетеуже в начале 2026 года.