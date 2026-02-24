Вулкан, молчавший 700 000 лет, начал "оживать": что происходит

Вулкан Тафтан просыпается после 700 000 лет спячки. / © Фото из открытых источников

Реклама

В Иране зафиксировали признаки активизации вулкана Тафтан, не проявлявшего активности сотни тысяч лет. По данным нового исследования, за последние десять месяцев поверхность горы поднялась примерно на 9 сантиметров, что может свидетельствовать о накоплении внутреннего давления.

Об этом говорится в материале Earth.com.

Что известно об изменениях

Ученые обнаружили деформацию с помощью спутниковой радарной технологии InSAR. Для этого использовались данные спутников Sentinel-1, которые могут фиксировать даже незначительные движения земной поверхности независимо от погодных условий или времени суток.

Реклама

Подъем был сосредоточен у вершины вулкана и длился более десяти месяцев. При этом поверхность не вернулась к предыдущему уровню, что означает – внутреннее давление до сих пор сохраняется.

Причина активизации

Моделирование показало, что источник изменений расположен на глубине примерно 490-630 метров. Вероятно, речь идет не о новой магме, а о накоплении газов в гидротермальной системе.

Ученые исключили внешние факторы, такие, как сильные дожди или землетрясения. Изменения, по их словам, соответствуют внутренним процессам – газы поднимаются из глубокого магматического резервуара и оказывают давление в породах.

Значит ли это извержение

Специалисты отмечают: признаки активности не являются прогнозом извержения. Однако система вулкана может находиться в стадии постепенных изменений. Ближайшая угроза связана не с потоками лавы, а с возможными фреатическими (паровыми) взрывами, которые могут возникнуть из-за контакта горячих жидкостей с водой.

Реклама

Такие взрывы способны выбрасывать газы и пепел, которые могут вредить здоровью людей и сельскому хозяйству. Ближайший город расположен примерно в 50 километрах, и его жители уже могут чувствовать запах серы при определенных погодных условиях.

Почему это важно

Вулкан Тафтан считается "спящим", но на его вершине давно существуют газовые жерла. Ученые подчеркивают: отсутствие извержений в документах не означает, что система неактивна. Некоторые вулканы могут оставаться спокойными десятки тысяч лет, а затем быстро меняться.

Что будут делать дальше

Исследователи планируют установить сейсмометры, GPS-датчики и проводить постоянный контроль уровня газов - диоксида серы, углекислого газа и водяного пара. Это позволит лучше оценить риски и подготовить местные общины.

Ученые отмечают, что главная цель исследования — не вызвать панику, а предупредить власть о необходимости постоянного мониторинга, пока изменения остаются медленными и контролируемыми.

Реклама

Напомним, один из самых опасных вулканов Северной Америки Эль-Чичон, известный как Чичональ, снова демонстрирует активность. Ученые сообщают о повышении температуры, изменении химического состава кратерного озера и выбросах опасных газов.