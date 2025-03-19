Вулкан Сперр на Аляске может взорваться: ученые бьют тревогу

Наблюдения за Сперром показывают тревожные изменения. Вулкан может разразиться, как в 1992 году.

Ученые предупреждают, что вулкан Сперр на Аляске может в ближайшее время извергаться.

Об этом сообщило Live Science.

Гора, расположенная в 130 км от Анкориджа, сейчас выбрасывает необычные уровни вулканических газов, что повышает вероятность извержения. В прошлом году под вулканом наблюдались землетрясения и таяние льда, что свидетельствует об активности магмы под поверхностью.

Геологи из Аляскинской вулканической обсерватории считают, что эти подземные изменения могут привести к взрывному извержению, подобному произошедшим в 1953 и 1992 годах. Наблюдение за увеличением выбросов газов, таких как углекислый газ и диоксид серы, подтверждает это предположение.

Если активность вулкана продолжится, следующим сигналом к извержению будет вулканическая дрожь – длительные толчки, которые могут длиться несколько часов или дней. По словам ученых, именно такое движение магмы было предварительным сигналом перед извержением в 1992 году, и вероятно, оно снова указывает на приближение крушения.

Напомним, ученые обнаружили "скрытый раздел" эволюции человека. Результаты их исследования свидетельствуют о том, что история человечества гораздо сложнее, чем считалось ранее.

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