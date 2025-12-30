Вулкан, укравший лето: как 200 лет назад извержение охладило всю планету

Вулкан Тамбора / © Суспільне

В апреле 1815 года индонезийский вулкан Тамбора вызвал самое мощное извержение из всех задокументированных в истории человечества и фактически погрузил Землю в затяжную «вулканическую зиму».

Об этом сообщило издание Iflscience.

Стратовулкан на острове Сумбава в Зондской дуге взорвался с силой 7 по шкале вулканической взрывчатости — уровнем, присущим супервулканическим событиям.

Гора Тамбора извергалась несколько лет подряд, однако именно 10-11 апреля произошла серия разрушительных взрывов, во время которых в воздух поднялось более 150 кубических километров пепла и пирокластического материала. Потоки раскаленных масс сносили все на своем пути и достигали моря, вызывая цунами и уничтожая целые поселения. В целом это событие унесло жизни по меньшей мере 60-70 тысяч человек.

Последствия катастрофы не ограничились Индонезией. Около 60 мегатонн серы, попавших в стратосферу, образовали аэрозольный экран, который частично блокировал солнечный свет. Это привело к резкому глобальному похолоданию на несколько градусов. Уже в 1816 году Северное полушарие пережило «год без лета»: в Нью-Йорке в июне выпал снег, водоемы Пенсильвании оставались замерзшими в июле, Европу накрыли продолжительные дожди, а в Азии изменения монсунов вызвали засухи.

Климатический шок привел к волне неурожаев, голода и болезней, что усугубило общий кризис. Извержение Тамборы стало одним из самых ярких доказательств того, насколько масштабно вулканы способны влиять на жизнь на Земле.

