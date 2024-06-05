Вулканы и потоки лавы: ученые сделали лучший снимок спутника Юпитера Ио (фото)

До этого момента ученые не имели возможности наблюдать с Земли за извержением вулканов, видеть последствия этих событий с таким уровнем детализации на поверхности других миров.

Ученые применили Большой бинокулярный телескоп (LBT) на горе Грэм в штате Аризона, чтобы сделать фото спутника Юпитера Ио, покрытого многочисленными вулканами. Благодаря своей потрясающей детализации эти земные снимки могут конкурировать с изображениями, сделанными из космического аппарата NASA.

Об этом сообщает Space.

Для съемки спутника Юпитера Ио ученые использовали камеру SHARK-VIS, установленную на LBT. Как рассказали ученые и сообщили в Университете Аризоны, управляющем телескопом LBT, на новых фото зафиксированы особенности поверхности вулканического мира.

Разрешение снимков такое, которое раньше можно было получить только с помощью космического аппарата "Юнона", который изучает Юпитер и его спутники.

По сообщениям астрономов, новые изображения Ио настолько детализированы, что удалось даже различить потоки лавы на поверхности Ио, появившиеся в результате извержения двух вулканов к югу от экватора спутника Юпитера.

Спутник Юпитера Ио/Фото: Space

На фото видно темно-красное кольцо из серы вокруг большого вулкана Пеле, состоящее из материала, выброшенного вулканом. Его извержения достигают высотой до 300 км. Это кольцо частично перекрыто белыми отложениями. Они состоят из замерзшего диоксида серы, возникших в результате извержения соседнего вулкана Патера Пиллана.

Спутник Юпитера Ио/Фото: Space

Извержения вулканов на Ио вызываются теплом, которое появляется в недрах спутника в результате гравитационного влияния Юпитера и двух других спутников – Европы и Ганимеда. Благодаря изучению вулканической активности ученые могут узнать, как извержение вулканов сформировали поверхность спутника.

Заметим, что этот спутник с сотнями действующих вулканов является самым большим вулканическим миром в Солнечной системе.

До установки на телескоп LBT камеры SHARK-VIS не было возможности наблюдать с Земли за извержением вулканов, а также видеть последствия этих событий с таким уровнем детализации на поверхности других миров. Ученые объяснили, что хотя инфракрасные изображения из наземных телескопов могут обнаружить горячие точки, указывающие на извержение вулканов, их разрешения недостаточно для определения точных мест извержений и изменений поверхности.

По словам астрономов, камера SHARK-VIS открывает новую эру в визуализации планет и их спутников.

Напомним, в апреле вращающийся вокруг Юпитера зонд космического агентства Juno пролетел мимо вулканического спутника Ио, и получил изображение мира, изобилующего вулканами.

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