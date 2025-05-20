Вулканы Земли посылают секретные сигналы, которые видят спутники NASA

Извержение вулканов

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Извержение вулканов невероятно сложно, однако теперь это возможно. Выявление этих сигналов стало возможным благодаря спутникам NASA.

Об этом пишет SciTechDaily.

Исследователи обнаружили то, что может дать ранние признаки будущего извержения. Результаты нового исследования указывают на то, что деревья вблизи вулканов, вероятно, могут быть ранними предупредительными знаками, так долго искавшими ученые. Более того, эти знаки хорошо видны из космоса.

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Как предположить извержение вулкана

Совместная работа ученых из NASA и Смитсоновского института показала, что углекислый газ, выделяемый поднимающейся магмой, делает окружающую растительность более зеленой. Этот сигнал едва заметен, но учёные считают, что его можно отслеживать из космоса с помощью спутниковых снимков и наземной проверки. Теперь ученые работают над созданием нового мощного способа обнаружения вулканических волнений до того, как они перерастут в катастрофу — потенциально разработка нового метода может спасти тысячи жизней людей.

Ученые давно знали, что изменения в листьях деревьев, например цвет или большее количество, могут сигнализировать о вулканической активности поблизости. Теперь, благодаря удивительному сотрудничеству NASA и Смитсоновскому институту, исследователи считают, что могут заметить эти изменения из космоса.

Когда магма движется вверх через земную кору, она выделяет газы, в том числе углекислый газ. Деревья поглощают этот углекислый газ, и в ответ их листья часто становятся ярче и здоровее с виду.

Они утверждают, что дистанционное обнаружение позеленения растительности под влиянием углекислого газа потенциально предоставляет эффективный инструмент для понимания того, что происходит под вулканом.

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Напомним, ранее археологи сообщили о чрезвычайной находке — беспрецедентном кладе на потухшем вулкане Сомло.

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