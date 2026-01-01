ТСН в социальных сетях

Вы неправильно "читаете" эмоции собаки: ученые выяснили, в чем ошибаются владельцы

Люди часто уверены, что хорошо понимают эмоции своих собак. Но новое исследование показало: человеческие эмоции искажают восприятие животных.

Собака

Собака / © unsplash.com

Несмотря на то, что собаки сопровождают человека тысячи лет, мы все еще не всегда правильно понимаем их эмоции. Новое исследование кинологической лаборатории Университета штата Аризона показало: на наше восприятие собачьих чувств может влиять… собственное настроение.

Об этом сообщило издание Sciencealert.

Специалисты по поведению животных Холли Молинаро и Клайв Винн выяснили, что владельцы нередко оценивают эмоции собаки не по реальным сигналам, а по обстоятельствам. Например, в парке люди склонны решать, что их пес в хорошем настроении, а во время купания — наоборот, даже если само животное не демонстрирует однозначных эмоций.

В более новой работе Молинаро и Винн проверили еще один фактор — эмоциональное состояние самого человека. К исследованию привлекли 300 студентов, которым показывали видео собак в положительном, нейтральном или отрицательном состоянии. Сначала участникам пытались задать определенное настроение с помощью изображений природы или людей. Ожидаемого эффекта это не дало: хотя настроение добровольцев менялось, их оценка собачьих эмоций — нет.

Поэтому учёные провели второй эксперимент, использовав только изображения собак. Этот метод оказался более действенным — он действительно влиял на настроение зрителей. Но результаты оказались парадоксальными: те, кто был в хорошем настроении, чаще воспринимали собак как грустных, а участники с негативным настроением — наоборот, считали их более счастливыми.

Ученые отмечают: предубеждения людей относительно эмоций животных оказались значительно сложнее, чем они ожидали. Впереди — новые этапы исследований.

По словам Винна, правильное считывание поведения животного может улучшить жизнь как домашних любимцев, так и их владельцев, а также помочь в работе с агрессивными или тревожными собаками.

Напомним, эксперты объяснили, какие пять моделей поведения собаки свидетельствуют о глубокой эмоциональной связи с хозяином.

