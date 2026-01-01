- Дата публикации
Вы неправильно "читаете" эмоции собаки: ученые выяснили, в чем ошибаются владельцы
Люди часто уверены, что хорошо понимают эмоции своих собак. Но новое исследование показало: человеческие эмоции искажают восприятие животных.
Несмотря на то, что собаки сопровождают человека тысячи лет, мы все еще не всегда правильно понимаем их эмоции. Новое исследование кинологической лаборатории Университета штата Аризона показало: на наше восприятие собачьих чувств может влиять… собственное настроение.
Специалисты по поведению животных Холли Молинаро и Клайв Винн выяснили, что владельцы нередко оценивают эмоции собаки не по реальным сигналам, а по обстоятельствам. Например, в парке люди склонны решать, что их пес в хорошем настроении, а во время купания — наоборот, даже если само животное не демонстрирует однозначных эмоций.
В более новой работе Молинаро и Винн проверили еще один фактор — эмоциональное состояние самого человека. К исследованию привлекли 300 студентов, которым показывали видео собак в положительном, нейтральном или отрицательном состоянии. Сначала участникам пытались задать определенное настроение с помощью изображений природы или людей. Ожидаемого эффекта это не дало: хотя настроение добровольцев менялось, их оценка собачьих эмоций — нет.
Поэтому учёные провели второй эксперимент, использовав только изображения собак. Этот метод оказался более действенным — он действительно влиял на настроение зрителей. Но результаты оказались парадоксальными: те, кто был в хорошем настроении, чаще воспринимали собак как грустных, а участники с негативным настроением — наоборот, считали их более счастливыми.
Ученые отмечают: предубеждения людей относительно эмоций животных оказались значительно сложнее, чем они ожидали. Впереди — новые этапы исследований.
По словам Винна, правильное считывание поведения животного может улучшить жизнь как домашних любимцев, так и их владельцев, а также помочь в работе с агрессивными или тревожными собаками.
