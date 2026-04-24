Вы точно этого не знали: какое неожиданное существо царило в океане 100 миллионов лет назад

Команда исследователей из японского Университета Хоккайдо с помощью искусственного интеллекта проанализировала десятки окаменевших челюстей от 72 до 100 миллионов лет, найденных в Японии и на острове Ванкувер. Ученые выяснили, что в меловой период в мировом океане доминировал вымерший вид плавниковых осьминогов группы Cirrata, который достигал более 18 метров в длину и с легкостью раскусывал панцири и кости.

О беспрецедентном исследовании, полностью меняющем представление о древних морских хищниках, пишет UNILAD.

Агрессивный охотник на рептилий

Анализ ископаемых показал, что этот гигантский головоногий моллюск совершенно не скрывался от тогдашних господствующих хищников — мозазавров и плезиозавров, а активно превращал их в свой завтрак. На челюстях монстра специалисты обнаружили экстремальные следы износа, в частности глубокие царапины, сколы и трещины, что свидетельствует о регулярном поедании чрезвычайно жесткой добычи. По словам ведущего автора исследования доктора Ясухиро Ибы, такие повреждения прямо указывают на крайне агрессивную стратегию питания существа.

«Наша работа показывает, что это были не просто обширные версии современных осьминогов, а гигантские хищники на самой вершине морской пищевой сети мелового периода», — подчеркнул ученый.

Высокий интеллект и новейшие технологии изучения

Кроме лячных размеров (для сравнения, самый современный гигантский тихоокеанский осьминог произрастает лишь до пяти метров и питается креветками), древний кракен обладал невероятно развитым мозгом. Исследователи зафиксировали неравномерный износ правой и левой сторон его челюсти: это явление латерализации непосредственно указывает на наличие сложного поведения и высокого интеллекта, что присуще самым умным современным животным.

Для раскрытия тайн этого хищника специалистам пришлось соединить алгоритмы искусственного интеллекта с передовой технологией 3D-томографии со шлифовкой. Авторы открытия убеждены, что такой инновационный подход положил начало новой эре в палеонтологии и поможет выявить целые экосистемы, которые до сих пор остаются навсегда спрятаны в горных породах.

