Вы точно не угадаете: какая профессия оказалась лидером по смертности от рака

Пациент / © Unsplash

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Масштабное исследование ученых опровергло представление о наиболее опасных для жизни сферах деятельности и выявило, что от радиационного рака чаще всего умирают не специалисты ядерной отрасли.

Об этом сообщает Unilad.

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Ученые под руководством доктора Вешала Пателя проанализировали почти 13 миллионов свидетельств о смерти за 2020-2024 годы среди представителей 503 профессий. Оказалось, что именно пилоты и бортпроводники чаще всего умирают от рака, вызванного радиацией.

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По данным ученых, из-за таких онкозаболеваний скончались 6,9% бортпроводников и 6,7% пилотов. По этому показателю экипажи опередили даже оказавшихся лишь на 12-м месте ядерных технологов. В частности, у пилотов и бортпроводников чаще фиксировали рак молочной железы, простаты, центральной нервной системы, меланому и лейкемию.

Причиной такого риска является длительное пребывание на крейсерской высоте, где уровень космического излучения значительно выше. По данным Центров контроля и профилактики заболеваний (CDC), члены экипажей ежегодно получают от 3 до 6 миллизивертов радиации, что примерно в десять раз превышает дозу рядового пассажира.

Несмотря на такие показатели, Федеральное управление гражданской авиации США не установило для летного состава обязательных норм ограничения доз или системы мониторинга. Соавтор исследования, профессор Гарвардской медицинской школы Анупам Джена подчеркнул, что для работников авиакомпаний необходимо срочно ввести официальную защиту от радиации.

Напомним, ежедневная истощенность, утренняя скованность в теле, забывчивость или нарушение сна кажутся банальными признаками старения или изнурительного ритма жизни, однако за ними может скрываться скрытый процесс, годами разрушающий здоровье изнутри.

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