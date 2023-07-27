"Вы видели тело инопланетянина?": бывшие пилоты свидетельствовали в Конгрессе США об НЛО

В среду, 26 июля, трое американских военных пилотов в отставке дали показания на слушаниях в Палате представителей США по поводу неопознанных аномальных явлений, известных как НЛО. Они утверждают, что эти наблюдения являются проблемой национальной безопасности.

О ходе слушаний сообщает CNN.

Бывший пилот ВМС Райан Грейвс, который сейчас возглавляет группу Americans for Safe Aerospace, основанную, чтобы побудить пилотов сообщать об инцидентах с НЛО, считает, что если эти объекты являются иностранными беспилотниками, то это актуальный вопрос национальной безопасности, а если это "что-то другое” – это проблема для науки. "В любом случае непознанные объекты вызывают беспокойство по безопасности полетов", — подчеркнул он.

По словам бывшего пилота, его эскадрилья неоднократно сталкивалась с таинственными летающими объектами, которые могли оставаться неподвижными, несмотря на ураганный ветер.

При этом он отметил, что очевидцам нужна большая защита для своих показаний, поскольку военных, сообщающих об НЛО, отправляют на проверку, включая психологические тесты, и в конце концов могут лишить работы.

Бывший командир эскадрильи ВМС США Дэвид Фравор рассказал, что облетел НЛО во время полета на своем F/A-18F Super Hornet над Тихим океаном в 2004 году. Фрейвор описал объект как гладкий цилиндр без крыльев. Видеозапись инцидента была рассекречена в 2020 году вместе с двумя другими видеозаписями НЛО.

Опасностью этих объектов бывший пилот назвал их способность выключать радар на самолете, из-за чего ему пришлось вручную снимать изображения с одного из объективов. "Это вызывает беспокойство. Не только то, как они работают, но их внутренние возможности делать эти вещи", — сказал он.

Бывший офицер разведки Дэвид Груш, служивший в Целевой группе по неопознанным аномальным явлениям, утверждал, что правительство США владеет не только потерпевшими аварию остатками НЛО, но и останками якобы "нелюдей", которые были пилотами этих аппаратов.

Представитель Нэнси Мейс, республиканка из Северной Каролины, пыталась заставить его рассказать, что он знает о неземных телах, расспрашивая о "биологических элементах" из разбитых кораблей. Ссылаясь на свои предварительные интервью СМИ, Груш ответил, что "биологические препараты были частью этих исследований".

Конгрессмен Эрик Берлисон, республиканец от Миссури, который был одним из самых скептически настроенных законодателей, прямо спросил Дэвида Груша, видел ли он инопланетный корабль или тело.

Груш ответил, что не может обсуждать, видел ли он космический корабль в "публичном месте", но признался, что не видел инопланетного тела.

Бурлисон сказал, что ему трудно поверить, что существо, которое технологически может преодолеть миллиарды километров, чтобы добраться до нас, будет достаточно "некомпетентным", чтобы совершить аварию на Земле.

Напомним, республиканец Тим Берчетт, член комитета Палаты представителей Конгресса США, занимающийся слушаниями по делу о фактах расследования случаев появления НЛО, заявил о том, что инопланетяне существуют. И правительство США знает о них с конца XIX века.

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