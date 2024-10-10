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Выброс плазмы на Солнце может оторвать хвост самой ожидаемой кометы 2024 года

Выброс плазмы на Солнце может оторвать хвост самой ожидаемой кометы 2024 года

Комета / Фото: Associated Press

Пока весь мир замер в ожидании кометы C/2023 A3, астрономы сделали еще одно открытие.

Гигантский корональный выброс массы на Солнце может испортить одно из самых ожидаемых астрономических событий 2024 года.

Об этом пишет IFLScience.

Комета C/2023 A3, летящая к Земле, не сможет пережить близкую встречу с Солнцем и развалится на части.

Другими словами, она не выдержит мощного излучения и тепла нашей звезды. Комета C/2023 A3 может пострадать от значительного коронального выброса массы, возникшего на Солнце 7 октября.

Напомним, пятно на Солнце AR 3842, которое недавно выпустило самую мощную вспышку за семь лет, остается активным. 7 октября она выбросила вспышку класса X2.1, которая уже привела к проблемам на Земле.

Ученые из Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) подтвердили, что вспышка сопровождалась корональным выбросом массы (КВМ). Такие действия вызываются магнитные бури Земли.

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