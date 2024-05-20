Выдал один "плохой актер": ученые обнаружили муравьев, умеющих притворяться мертвыми (фото)

Исследователи, изучающие различные виды животных на австралийском острове Кенгуру, наткнулись на колонию муравьев Polyrhachis femorata, которая, как они считали, была мертвой, пока один из ее членов не шелохнулся.

Об этом пишет Oddity Central.

Притворство смерти, также известное как танатоз или тоническая недвижимость, является хорошо задокументированным защитным механизмом, который наблюдается у десятков видов животных, от насекомых и ящериц до птиц и млекопитающих. Некоторые из этих природных актеров лучше других умеют притворяться мертвыми, но их всех объединяет то, что они применяют эту стратегию защиты на индивидуальной основе.

Однако в исследовании, которое многие считают первым в мире, команда ученых столкнулась с целой колонией из десятков муравьев, которые одновременно притворялись мертвыми, когда им угрожала опасность. И все они играли свою роль настолько хорошо, искажая свои тела в неестественных позах и оставаясь совершенно неподвижными, что команда была убеждена, что все они мертвы.

"Мимикрия была идеальной", – сказал один из исследователей. "Когда мы открыли коробку, то увидели всех этих мертвых муравьев... А потом один из них слегка пошевелился. Такая защитная недвижимость известна лишь среди нескольких видов муравьев – у отдельных особей или определенного каста – но мы не знаем других случаев, когда она наблюдалась б в целых колониях".

Муравьи притворились мертвыми / Фото: S. "Topa" Petit

Исследователи проверяли гнездовые коробки карликовых опоссумов и летучих мышей на острове Кенгуру, когда наткнулись на одну из них, полную того, что выглядело как куча мертвых муравьев. Это оказалось оскароносным спектаклем, который несколько раз воспроизводили в лабораторных условиях, надеясь узнать больше о стратегии. Однако не всегда все удавалось так же идеально, как в первый раз, и команда признает, что определить сигнал для имитации смерти будет нелегко.

"В некоторых коробках с колониями Polyrhachis femorata некоторые особи прекращали двигаться спустя некоторое время, а другие не останавливались. Причины такого поведения трудно понять", — добавил профессор Топа Пети.

Ученые подозревают, что стратегия имитации смерти для всей колонии является механизмом самозащиты, и предполагают, что она может быть более эффективной в меньших колониях муравьев, просто из-за большей вероятности того, что все особи останутся неподвижными одновременно. Один "плохой актер" может повлечь за собой катастрофу для всей колонии.

Напомним, ученые впервые увидели, как дикое животное делает "мазь" и лечит открытую рану. Это первая научная запись.

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