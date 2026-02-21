Выдерживает в 6000 раз больше человека: микроорганизм устойчивый к радиации удивил даже ученых

Thermococcus gammatolerans. Фото: Angels Tapias/CC BY 3.0

На глубине более 2,5 километра под водой, где царят темнота, колоссальное давление и температура почти 90 градусов, ученые обнаружили микроорганизм с феноменальной выносливостью. Археон Thermococcus gammatolerans способен пережить дозу облучения в 30 тысяч греев — это в 6000 раз больше, чем смертельный для человека уровень.

Об этом сообщило издание Science Alert.

Речь идет о микробе, который живет в районе гидротермальных источников бассейна Гуаймас в Калифорнийском заливе. Там, на глубине около 2600 метров, раскаленные минерализованные жидкости вырываются с морского дна, создавая среду, непригодную для человека. Именно в этих экстремальных условиях и живет T. gammatolerans, прикрепляясь к подводным жерлам и питаясь соединениями серы.

Археон открыли еще несколько десятилетий назад во время исследований с помощью подводного аппарата. В лаборатории команда микробиолога Эдмона Жоливе из Французского национального центра научных исследований подвергла культуры воздействию гамма-излучения от источника цезия-137. Один из видов не только выжил после облучения в 30 тысяч греев, но и продолжил расти.

Впоследствии, в 2009 году, исследователи проанализировали геном T. gammatolerans. Они ожидали найти в нем расширенный набор генов, связанных с репарацией ДНК, однако таких признаков не обнаружили — генетический «арсенал» археона оказался вполне обычным.

Дальнейшие эксперименты 2016 года показали, что гамма-лучи таки повреждают ДНК микроба, однако уровень окислительного повреждения был значительно ниже, чем предполагалось. Кроме того, значительная часть повреждений восстанавливается уже в течение часа благодаря активным ферментам.

Ученые предполагают, что чрезвычайная устойчивость к радиации может быть побочным эффектом адаптации к жизни в гидротермальных источниках. Постоянное действие высокой температуры, химического стресса и реакционноспособных молекул также повреждает ДНК, поэтому механизмы защиты от этих факторов могли одновременно обеспечить и выносливость к ионизирующему излучению.

«T. gammatolerans не является специалистом по радиации, и у него нет оснований быть таковым. Маловероятно, что в течение миллионов лет в глубоком море он подвергался такому длительному, интенсивному излучению, которое могло бы сформировать его биологию», — говорится в статье.

Напомним, глубоко под поверхностью планеты существуют микроорганизмы, которые способны оставаться в состоянии покоя сотни тысяч и даже миллионы лет. Ученые изучают, что именно удерживает эту скрытую жизнь в «сне» и какие сигналы могут ее пробудить.