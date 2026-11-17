Ученые научились собирать инормацию по выдоху китов / © Associated Press

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Обычно, чтобы получить ДНК кита, исследователям приходится приближаться к нему на лодке и брать небольшой образец кожи и жира специальной проволокой. Но теперь для этого может хватить даже одного выдоха животного. Ученые использовали небольшие беспилотники, собирающие капли биологического материала прямо из воздуха над водой.

Об этом пишет Popular Science.

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Как дрон собирает слизь из китового выдоха

Во время всплытия киты выдыхают воздух через специальные отверстия на верхушке головы – дышала. Вместе с воздухом в окружающую среду попадают капли влаги, слизь и другой биологический материал из дыхательных путей. Именно их ученые используют для генетического анализа.

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Для сбора образцов команда исследователей из Шотландии, Дании и Канады оборудовала небольшие дроны стерильными чашками Петри. Беспилотник пролетал сквозь струю выдоха одного горбатого кита, а капли оседали на поверхности сосудов. Во время одного всплывания животное обычно производит от одного до шести выдохов.

Так удалось собрать 58 образцов от 26 горбатых китов у побережья Британской Колумбии в Канаде. Исследователи также повторно брали образцы у тех же особей в течение двух лет, чтобы проверить, совпадают ли полученные генетические данные.

В отличие от традиционной биопсии, такой способ не нуждается в физическом контакте с животным. Ученые не брали образцов у отдыхающих китов, а полеты прекращали, если замечали какую-либо реакцию на дрон. Более трети образцов удалось получить вообще без лодок — беспилотники запускали прямо с берега.

Что удалось узнать из одного выдоха

Исследователи сравнили результаты анализа китовой слизи с генетическими данными, полученными ранее посредством традиционных биопсий. Оценки генетического разнообразия оказались очень схожими. Это подтвердило, что новый метод может быть надежной альтернативой более травматичному способу сбора материала.

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С помощью ДНК из выдоха ученые смогли определить пол каждого исследованного кита и выявили три ранее не описанных варианта митохондриальной ДНК. Они могут помочь установить родственные связи между животными.

Еще одна интересная подробность: примерно 16% ДНК в образцах происходили от микроорганизмов, живущих в дыхательных путях китов. Это означает, что обычный выдох может рассказать не только о генетике животного, но и о его респираторном микробиоме — сообществе бактерий и других микроорганизмов, связанных с дыхательной системой.

Зачем это нужно для защиты китов

Генетические исследования помогают определять состояние популяций, оценивать разнообразие генов и выявлять близкородственное скрещивание. Последнее особенно важно для небольших или изолированных групп животных, ведь ограниченное генетическое разнообразие может снижать их способность приспосабливаться к изменениям окружающей среды.

Исследованная популяция северотихоокеанских горбатых китов пока демонстрирует мало признаков недавнего близкородственного скрещивания. Ученые смогли создать один из первых наборов полногеномных данных для этой популяции. В дальнейшем его планируют использовать, чтобы выяснить, какие киты являются родственниками, как формируются их социальные связи и связаны ли лица, которые вместе ищут пищу, родственными узами.

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Горбатые киты: необычные способности и поведение — последние новости

Горбатые киты способны передавать друг другу даже сложные песни. В Южном Тихом океане самцы иногда полностью отказываются от привычных мелодий и перенимают новые у других популяций. Такие музыкальные изменения могут распространяться на тысячи километров: по оценкам исследователей, одна песня преодолевала расстояние от Австралии до Французской Полинезии примерно за два года. Это один из самых ярких примеров культурной передачи знаний среди горбатых китов .

Рисунок на хвосте каждого горбатого кита настолько уникален, что работает почти как человеческий отпечаток пальца. Именно благодаря таким фотографиям ученые смогли установить, что два человека совершили невероятные путешествия между Австралией и Бразилией, преодолев более 14 тысяч километров. Для этого исследователи проанализировали более 19 тысяч изображений, собранных в течение 40 лет, и раскрыли рекордные маршруты миграции морских великанов .

Не менее удивительным оказалось поведение самки горбатого кита у побережья Австралии. После гибели детеныша животное не покидало его тела, возвращалось к нему, рассматривало и нежно касалось плавником. Исследователи предположили, что это может быть проявлением скорбного поведения. Случай привлек внимание ученых к тому, насколько сложными могут быть эмоциональные и социальные связи между китами .

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