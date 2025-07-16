"Вымершая" птица вернулась: найден пернатый, которого считали пропавшим 50 лет

Киви / © Getty Images

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В Новой Зеландии впервые за 50 лет нашли живого представителя чрезвычайно редкого подвида киви — птицыPukupuku, известной также как карликовый или пятнистый карликовый киви.

Об этом пишет Bild.

По сообщению местной службы охраны природы, самку этой уникальной птицы случайно заметил охотник на западном побережье Южного острова.

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Киви — это не только национальный символ Новой Зеландии, но и самые маленькие в мире нелетающие птицы. Им присуще слабое зрение, постоянные проблемы с дыханием из-за заложенного носа и характерный резкий запах.

После полученного сообщения о месте находки туда отправился рейнджер Иэн Грэм вместе с обученной собакой по кличке Брю.

«Я услышал крики киви первой же ночью и сразу понял: они не такие, как у других видов», — поделился Грэм.

В течение нескольких дней он исследовал горную местность, пока не наткнулся на самку птицы и собрал несколько ее перьев для дальнейшего анализа.

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Руководительница организации Kiwi Recovery Group Эмили Кинг назвала это открытие почти чудом, ведь последний раз этот вид киви наблюдали на материке еще в 1978 году. С тех пор все попытки его отыскать были тщетными. Новая находка дает надежду, что карликовых киви еще возможно спасти от окончательного исчезновения.

Найденный в Новой Зеландии киви / © Bild

К слову, в Новой Зеландии начали проект по восстановлению доисторических птиц, которые жили рядом с людьми еще менее 1000 лет назад, но впоследствии были полностью уничтожены. Речь идет о моа — гигантских бескрылых птиц, которые в течение миллионов лет были ключевой частью экосистемы острова.