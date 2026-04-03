Выращивает потомство на спине: ученые открыли новую лягушку с уникальной сумкой

Лягушка Gastrotheca mittaliiti. Фото: Zootaxa

Реклама

В перуанской Амазонии ученые открыли новый вид миниатюрной сумчатой лягушки, которая вынашивает яйца в специальном кармане на спине. Амфибия получила название Gastrotheca mittaliiti и отличается необычным способом размножения.

Об этом сообщило издание Phys.org.

Лягушку нашли в горной экосистеме региона Амазонас вблизи границы с Эквадором. Взрослые особи имеют длину всего 2,7-3,3 сантиметра, ярко-зеленую окраску и характерные небольшие выступы на спине. Точная численность вида в природе пока неизвестна.

Реклама

В отличие от большинства лягушек, которые откладывают икру в воду, этот вид развивает потомство в специальной спинной «сумке». Благодаря этому эмбрионы проходят развитие без привязки к водной среде.

Исследователи отмечают, что вновь обнаруженная амфибия уже находится под угрозой. Ее среда обитания страдает от климатических изменений, а также от пожаров, которые возникают при расчистке лесов под сельское хозяйство.

Как отметил директор Научно-исследовательского института устойчивого развития Сеха де Сельва Мануэль Олива, это открытие подчеркивает большое биоразнообразие региона. По его словам, дальнейшие исследования могут выявить еще много неизвестных науке видов.

Напомним, рыбы, которые «ползут» вверх по водопаду, оказались реальностью. В Конго их поведение впервые сняли на видео.