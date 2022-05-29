Вырезанный фаллос с посланием: в Британии обнаружили древнее вульгарное "граффити" (фото)

Вырезанный фаллос с посланием: в Британии обнаружили древнее вульгарное "граффити" (фото)

На камне времен Римской империи было выгравировано очертание полового члена, дополненное вульгарным оскорблением в адрес мужчины по имени Секундий.

Археологи, проводящие исследования вблизи крепости Виндоленда в графстве Нортумберленд, обнаружили неожиданный барельеф. На камне, который нашли у стены Адриана, были выгравированы фаллос и вульгарная брань.

Об этом сообщили на сайте Фонда Виндоленда, проводящего раскопки.

Археологи проводят исследования каменных и глиняных пограничных укреплений, которые около 1700 лет назад строила здесь римская армия, чтобы защититься от вторжений северных племен из Шотландии.

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Камень с выгравированным пенисом и надписью "Secundinus Cacor", которую можно перевести как "Секундий — г*внюк", имеет ширину около 40 сантиметров и высоту 15 сантиметров.

Специалисты утверждают, что изображение мужского полового органа должно было придать особое значение этой брани в адрес неизвестного римлянина по имени Секундий.

Как сообщили в Фонде Виндоленда, символ фаллоса в Древнем Риме часто символизирует счастье и плодородие и в целом его можно считать положительным знаком. Однако в данном случае автор надписи, по-видимому, трактовал этот символ по-своему.

Напомним, в Швейцарии во время строительства новой лодочной станции в Basel Rowing Club ученые наткнулись на руины последнего из когда-то построенных римлянами амфитеатра.

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