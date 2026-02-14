Вывернутая наизнанку Солнечная система озадачила ученых — такого они еще не видели

Ученые отвергли несколько сценариев и пришли к выводу, что, вероятно, планеты формировались поодиночке / © Associated Press

Астрономы открыли звезду с планетами, располагающимися в необычном порядке. Система сформировалась невиданным ранее способом.

Об этом сообщает Science Alert.

В Солнечной системе ближайшие четыре планеты к звезде — небольшие каменистые миры, а расположенные дальше — газовые гиганты. И ученые считали, что такое распределение планет постоянно во Вселенной.

Однако дальнейшие наблюдения с помощью обсерватории «Хеопс» обнаружили четвертую планету, которая находится дальше в системе, и она каменистая.

«Это делает систему вывернутой наизнанку, с порядком планет: газообразные- и снова каменистые. Каменистые планеты обычно не образуются так далеко от своей звезды», — сказал ведущий автор исследования Томас Уилсон.

