- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 60
- Время на прочтение
- 1 мин
Вывернутая наизнанку Солнечная система озадачила ученых — такого они еще не видели
Это открытие противоречит существующим теориям и указывает на то, что система сформировалась необычным образом.
Астрономы открыли звезду с планетами, располагающимися в необычном порядке. Система сформировалась невиданным ранее способом.
Об этом сообщает Science Alert.
В Солнечной системе ближайшие четыре планеты к звезде — небольшие каменистые миры, а расположенные дальше — газовые гиганты. И ученые считали, что такое распределение планет постоянно во Вселенной.
Однако дальнейшие наблюдения с помощью обсерватории «Хеопс» обнаружили четвертую планету, которая находится дальше в системе, и она каменистая.
«Это делает систему вывернутой наизнанку, с порядком планет: газообразные- и снова каменистые. Каменистые планеты обычно не образуются так далеко от своей звезды», — сказал ведущий автор исследования Томас Уилсон.
Напомним, ученые выяснили, что на Венере может существовать гигантская подземная структура, высеченная вулканической активностью. Если ее существование подтвердится, это будет вторая лавовая трубка, о существовании которой известно на Венере.