ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
60
Время на прочтение
1 мин

Вывернутая наизнанку Солнечная система озадачила ученых — такого они еще не видели

Это открытие противоречит существующим теориям и указывает на то, что система сформировалась необычным образом.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Ученые отвергли несколько сценариев и пришли к выводу, что, вероятно, планеты формировались поодиночке

Ученые отвергли несколько сценариев и пришли к выводу, что, вероятно, планеты формировались поодиночке / © Associated Press

Астрономы открыли звезду с планетами, располагающимися в необычном порядке. Система сформировалась невиданным ранее способом.

Об этом сообщает Science Alert.

В Солнечной системе ближайшие четыре планеты к звезде — небольшие каменистые миры, а расположенные дальше — газовые гиганты. И ученые считали, что такое распределение планет постоянно во Вселенной.

Однако дальнейшие наблюдения с помощью обсерватории «Хеопс» обнаружили четвертую планету, которая находится дальше в системе, и она каменистая.

«Это делает систему вывернутой наизнанку, с порядком планет: газообразные- и снова каменистые. Каменистые планеты обычно не образуются так далеко от своей звезды», — сказал ведущий автор исследования Томас Уилсон.

Напомним, ученые выяснили, что на Венере может существовать гигантская подземная структура, высеченная вулканической активностью. Если ее существование подтвердится, это будет вторая лавовая трубка, о существовании которой известно на Венере.

Дата публикации
Количество просмотров
60
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie