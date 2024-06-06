Выявлен ген, который может замедлять старение: что говорят ученые

Ученые из Китая выяснили, что усиление гена, который есть у всех нас, может замедлять скорость износа клеток.

Об этом пишет Daily Mail.

Китайские ученые совершили открытие, изучая ДНК плодных мух. Исследователи обнаружили ген, определяющий, умрут ли мухи молодыми. Они прогнали этот ген через базу данных людей и обнаружили совпадение на 93% с человеческим геном, известным как DIMT1.

В ходе эксперимента человеческие клетки подвергли воздействию радиации, что в определенной степени сравнимо с возрастной деградацией, которая происходит со временем у людей. Клетки с усиленным геном DIMT1 "старели" на 65% медленнее, чем в контрольной группе.

По словам ученых, обнаруженный человеческий ген и ген насекомого изменяют структуру митохондрий, играющую роль в балансировке окислительного стресса, запускающего процесс старения. Митохондрии отвечают за выработку энергии, которая необходима клеткам для функционирования. Когда же клетки не получают энергии в полном объеме, ткани или органы в нашем организме перестают работать должным образом. Именно в этот момент начинается процесс старения.

Напомним, женщина изобрела гениальный способ остановить старение. Чтобы остановить время и замедлить процессы старения, достаточно добавить в свой рацион один овощ.

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