Выявлен новый опасный триггер рака легких — и он буквально повсюду вокруг нас

Микропластик

Воздействие микропластика на здоровье человека вновь оказалось в центре внимания после публикации исследования Венского медицинского университета, впервые обнаружившего прямую связь между микропластиком и злокачественными изменениями в клетках легких.

Невидимый риск в воздухе

Хотя раньше микропластик уже связывали с проблемами дыхательной системы — воспалением, оксидативным стрессом и нарушением функций легких, — теперь австрийские ученые впервые смогли непосредственно проследить, как эти частицы запускают потенциально ведущие к развитию рака механизмы.

В исследовании, опубликованном в журнале Journal of Hazardous Materials , изучалось действие микро- и наночастиц полистирола — одного из самых распространенных видов пластика — на различные типы клеток легких. Полистирол используется в производстве контейнеров для еды, упаковки и пенопласта, и широко распространен в быту.

Результаты поразили: после контакта с микропластиком в здоровых клетках легких начинались процессы, характерные для онкогенеза – в частности, повреждение ДНК, усиленная миграция клеток, стресс на клеточном уровне и активация сигнальных путей, способствующих росту и выживанию поврежденных клеток. Эти процессы являются ранними маркерами развития опухолей.

"Здоровые клетки легких, как показывает эксперимент, реагируют способом, который нельзя игнорировать. Это серьезный повод для беспокойства", - заявил руководитель исследования Балаж Деме.

Воздействие не ограничивается только людьми

Микропластик уже давно представляет угрозу не только людям, но и дикой природе. Его частицы обнаруживают в тканях морских обитателей, птиц и наземных животных, где они вызывают воспалительные реакции, проблемы с пищеварением и даже смерть. Животные часто принимают пластиковые отходы за еду или становятся жертвами ловушек из брошенных сеток.

Что делается для решения проблемы?

Несмотря на глобальный масштаб загрязнения, ученые и инженеры активно ищут решения. Одним из примеров является технология от британской компании Cleaner Seas Group, разработавшей фильтр Indi для бытовых стиральных машин. Он отлавливает микропластик, вымываемый из одежды во время стирки, прежде чем частицы попадут в канализацию и водные ресурсы.

Однако эксперты предупреждают: даже при самых оптимистичных сценариях технологические решения должны сопровождаться изменениями в обращении с пластиком — на уровне потребления, производства и государственной политики. Ведь микропластик, как показывает наука, это не только экологическая, но и серьезная медицинская проблема.