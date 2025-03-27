Выявлен новый вид теризинозавра: такого, как он, ученые еще не встречали

На месте раскопок / © Associated Press

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Ученые обнаружили новый вид теризинозавра, возраст которого составляет 90 миллионов лет. Он получил название Duonychus tsogtbaatari.

Об этом сообщает IFLScience.

Новый вид шокировал ученых, поскольку в отличие от других теризинозавров, найденных на сегодняшний день, этот доисторический гигант имел только два пальца вместо трех.

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Интерес этой находки заключается в том, что обычно ноготь сгнивает еще до того, как начинается процесс окаменения. Теперь ученые получили возможность изучить строение когтя.

“Эта находка показывает нам настоящий размер и форму когтя. Я подумала — вау, это один большой, острый, неприятный коготь”, — поделилась профессор Дарла Зеленицки из Университета Калгари.

Ученые пока не знают, почему новый вид имел два пальца вместо трех. Но другие окаменелости, обнаруженные рядом с ним, указывают на то, что это было неслучайно. Хотя отсутствие одного из пальцев может показаться незначительным, это важное открытие для науки.

Напомним, ученые идентифицировали новый вид динозавров, останки которого были уничтожены во время Второй мировой.