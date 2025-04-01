Выявлена шокирующая эволюция человеческого ануса: что выяснили ученые

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Ученые выяснили, как мог эволюционировать человеческий анус около 550 миллионов лет назад.

Они считают, что отверстие, которое первоначально использовалось для выхода спермы, позже соединилось с кишечником, образовав открытый конец пищеварительного тракта, передает Daily Mail.

Исследователи во главе с Андреасом Хейнолом, профессором сравнительной биологии развития в Бергенском университете, пришли к такому выводу, изучая червяковидный организм под названием Xenoturbella bocki. Эти черви имеют рот, без ануса и небольшое отверстие для выведения спермы, которое называется «мужская гонопора».

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Проанализировав ДНК червей, исследователи обнаружили, что гены, контролирующие развитие мужской гонопоры, также помогают формировать анус у других животных. Эти гены — а значит и анус — есть у подавляющего большинства животных, от насекомых и моллюсков до человека.

Основываясь на этих выводах, исследователи считают, что какой-то давний общий предок животных с анусом мог выглядеть как X. bocki, с ртом, кишечником и гонопором. Но на протяжении многих поколений адаптации близость между кишечником и гонопором позволила им слиться вместе, создав сквозной кишечник — пищеварительную систему с ртом, кишечником и анусом, которые соединены между собой.

Большинство животных имеют пищеварительную систему с одним входом и одним выходом: ртом и анусом. Но эти две важнейшие части тела, возможно, эволюционировали не сразу. На самом деле многие ученые считают, что ранние животные развили рот и кишечник задолго до того, как у них появились анусы.

Некоторые животные до сих пор имеют этот рудиментарный план телосложения, как, например, X. bocki, червяковидный организм, обитающий на дне океана. Когда эти черви питаются, они впитывают пищу через то же отверстие, которое используют для выведения отходов. В сущности, их рот является одновременно и анусом. Эти черви могут быть живым представителем эволюционного промежуточного звена между ранними медузами и первыми животными с анусом, предполагает Хейнол.

«Как только появляется отверстие, вы можете использовать его для других вещей», — сказал он в интервью журналу New Scientist.

Его исследованию еще предстоит пройти экспертную оценку, прежде чем оно будет принято к публикации в научном журнале.

Ранее ученые считали, что анус мог эволюционировать изо рта, разделившегося на два отдельных отверстия. Но в 2008 году исследование Хейнола развенчало эту теорию, показав, что гены, контролирующие развитие рта, сильно отличаются от генов, контролирующих развитие ануса. Это вдохновило его на поиски подлинного происхождения ануса — критически важного кусочка головоломки, когда речь идет о понимании того, как более 90 процентов видов животных достигли такого физического строения, как они имеют сегодня.

«Существование почти всех животных, которых мы видим вокруг себя, может быть связано с изобретением сквозного кишечника», — сказал Макс Телфорд, не участвовавший в исследовании молекулярный биолог из Университетского колледжа Лондона, в интервью New Scientist.

Он сказал, что данные Хейнола «прекрасны и очень убедительны».

«Я работаю с ксенотурбеллой уже давно, и тот факт, что мы никогда не замечали у нее гонопоры, чрезвычайно», — добавил Телфорд.

Но хотя X. bocki обнаружил новые интересные подсказки о том, как эволюционировал анус, Тэлфорд не считает, что этот вид действительно связан с общим предком, которого ищет Хейнол. Он предполагает, что древние родственники X. bocki на самом деле имели анус с соединенной гонопорой, но впоследствии потеряли анус, что привело к такому плану тела, который мы видим у этих червей сегодня.

Это означает, что X. bocki не является промежуточным видом между ранними медузами и первыми животными с анусом, а скорее эволюционированным после того, как анус уже существовал.

Хейнол сказал, что он придерживается собственной интерпретации полученных результатов, что влечет за собой продолжающиеся новые дебаты в поисках происхождения ануса.

Напомним, ученые оживили организм, спавший на дне моря более 7 тысяч лет. Древние водоросли, пробывшие на дне Балтики более 6 тысяч лет, ожили.