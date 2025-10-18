Выявлена янтарная "капсула времени" с насекомыми в возрасте 112 млн лет

Исследователи удивлены находкой / © pixabay.com

Ученые из Барселонского университета обнаружили в восточной части Эквадора залежи янтаря в возрасте около 112 миллионов лет. Янтарь сохранил в себе фрагменты древней лесной экосистемы мелового периода, в частности останки насекомых и паутины.

Результаты исследования опубликованы в журнале Communications Earth & Environment (CEE).

По данным ученых, находка относится к геологической формации Холлина и фиксирует момент, когда суперконтинент Гондвана начинал распад. При анализе было выделено два типа янтаря: один образовался под землей, другой — на поверхности. Из 60 изученных образцов 21 содержал останки насекомых, мух, жуков и ос. Также был обнаружен фрагмент окаменевшей паутины.

Сопутствующий анализ каменистой матрицы выявил пыльцу и другие растительные остатки, что позволило реконструировать климат и тип растительности региона. По данным стратиграфии, экосистема была теплым и влажным хвойным лесом с высоким содержанием смолообразующих растений.

Исследователи отмечают: янтарь действует как естественный и мгновенный «ловец», снимающий мягкие ткани организма, редко встречающиеся в традиционных осадочных породах.

Ранее находки янтаря с подобным уровнем хранения были известны в основном в северном полушарии — в Балтике, Ливане и Мьянме. Новое эквадорское месторождение заполняет знания о наземных экосистемах южных широт мелового периода.

