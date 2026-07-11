Выявлено комаров с вирусом, который поражает мозг и может вызвать паралич

Комар. / © Associated Press

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Американские чиновники в сфере здравоохранения обнародовали предупреждение после того, как у комаров на территории США обнаружили возбудителя опасного заболевания, которое может представлять угрозу жизни людей.

Об этом говорится в материале британского ресурса UNILAD.

Комары считаются одними из самых опасных насекомых в мире. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, только в 2023 году из-за малярии, которую они переносят, в 83 странах умерли около 597 тыс. человек.

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Впрочем, малярия — не единственная инфекция, которую могут распространять комары. Специалисты обнаружили, что они также являются бессимптомными переносчиками еще одного опасного заболевания, которое передается человеку через укусы — вирус Западного Нила.

По данным американского Центров по контролю и профилактике заболеваний, у подавляющего большинства инфицированных заболевание протекает без симптомов. Однако у людей с ослабленной иммунной системой может возникать лихорадка, сильная головная боль, боли в мышцах, рвота, диарея и сыпь.

В тяжелых случаях инфекция способна поражать центральную нервную систему, что может привести к серьезным осложнениям и даже смерти. По данным медиков, это примерно один процент.

Наибольшую опасность представляют случаи, когда вирус становится нейроинвазивным способным преодолевать естественный барьер между кровью и головным мозгом. После проникновения в центральную нервную систему инфекция может поражать мозговые оболочки — защитные ткани, окружающие головной и спинной мозг.

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Именно это может повлечь за собой развитие менингита или других тяжелых неврологических осложнений. Кроме того, в тяжелых случаях заболевание может привести к параличу, а также представлять угрозу для жизни.

Напомним, ученые предупреждали, что из-за изменения климата тропические болезни могут распространиться по Европе. Эти заболевания переносят комары. Ведь повышение температуры создает условия для распространения таких насекомых в регионах, где их раньше не было.

При таком сценарии в ближайшие два десятилетия в стране могут появиться локальные случаи передачи лихорадки денге, чикунгуньи, желтой лихорадки и вируса Зика.

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