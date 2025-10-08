- Дата публикации
Выживание под угрозой: снежные барсы могут навсегда исчезнуть с лица Земли
Ученые обнаружили, что уникальные горные хищники, которых в мире осталось менее 8 тысяч, слишком похожи генетически — и это может стать их приговором.
Снежные барсы, или ирбисы, обитающие в горах Центральной и Южной Азии, оказались на грани исчезновения. Новое исследование показало: во всех регионах их распространения эти хищники имеют крайне низкое генетическое разнообразие — независимо от популяции.
Об этом сообщило издание PHYS.org.
Генетический анализ выявил, что все снежные барсы слишком похожи между собой, что ставит под угрозу их способность адаптироваться к изменениям климата и влиянию человека.
Ученые исследовали 41 образец ДНК — 35 от диких барсов и шесть от животных, живущих в зоопарках. Это самое большое генетическое исследование вида: ранее полностью было секвенировано только четыре генома.
Выяснилось, что популяция ирбисов в течение сотен тысяч лет оставалась небольшой и стабильной, поэтому генетическое разнообразие у них не развилось. В отличие от гепардов или флоридских пум, которые пережили резкое сокращение численности, у снежных барсов это произошло постепенно — из-за исторически низкого количества особей.
Сейчас в дикой природе осталось менее 8 тысяч снежных барсов. Они населяют 12 стран, среди которых Афганистан, Непал и Тибет.
Несмотря на это, ученые заметили положительный момент: в процессе передачи генов у ирбисов реже возникают дубликаты вредных мутаций. Это свидетельствует о естественном «очищении» популяции — животные с опасными изменениями в ДНК реже выживают и не оставляют потомства. Именно это некоторое время помогало виду оставаться жизнеспособным даже при малой численности.
Однако такая стабильность не вечна. Климатические изменения, уменьшение ареала, человеческая деятельность и браконьерство могут оказаться фатальными для вида с таким ограниченным генетическим потенциалом.
Исследователи планируют расширить выборку, чтобы точнее оценить состояние популяций и создать эффективные программы сохранения ирбисов — ключевого вида для горных экосистем.
Снежные барсы поддерживают баланс природы, контролируя численность горных копытных — тибетских баранов, сибирских козерогов и других. Их исчезновение станет сигналом катастрофических изменений в горных экосистемах.
