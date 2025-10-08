Выживание под угрозой: снежные барсы могут навсегда исчезнуть с лица Земли

Снежный барс / © Википедия

Снежные барсы, или ирбисы, обитающие в горах Центральной и Южной Азии, оказались на грани исчезновения. Новое исследование показало: во всех регионах их распространения эти хищники имеют крайне низкое генетическое разнообразие — независимо от популяции.

Об этом сообщило издание PHYS.org.

Генетический анализ выявил, что все снежные барсы слишком похожи между собой, что ставит под угрозу их способность адаптироваться к изменениям климата и влиянию человека.

Ученые исследовали 41 образец ДНК — 35 от диких барсов и шесть от животных, живущих в зоопарках. Это самое большое генетическое исследование вида: ранее полностью было секвенировано только четыре генома.

Выяснилось, что популяция ирбисов в течение сотен тысяч лет оставалась небольшой и стабильной, поэтому генетическое разнообразие у них не развилось. В отличие от гепардов или флоридских пум, которые пережили резкое сокращение численности, у снежных барсов это произошло постепенно — из-за исторически низкого количества особей.

Сейчас в дикой природе осталось менее 8 тысяч снежных барсов. Они населяют 12 стран, среди которых Афганистан, Непал и Тибет.

Несмотря на это, ученые заметили положительный момент: в процессе передачи генов у ирбисов реже возникают дубликаты вредных мутаций. Это свидетельствует о естественном «очищении» популяции — животные с опасными изменениями в ДНК реже выживают и не оставляют потомства. Именно это некоторое время помогало виду оставаться жизнеспособным даже при малой численности.

Однако такая стабильность не вечна. Климатические изменения, уменьшение ареала, человеческая деятельность и браконьерство могут оказаться фатальными для вида с таким ограниченным генетическим потенциалом.

Исследователи планируют расширить выборку, чтобы точнее оценить состояние популяций и создать эффективные программы сохранения ирбисов — ключевого вида для горных экосистем.

Снежные барсы поддерживают баланс природы, контролируя численность горных копытных — тибетских баранов, сибирских козерогов и других. Их исчезновение станет сигналом катастрофических изменений в горных экосистемах.

