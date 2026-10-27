Выживут всего четыре профессии: Билл Гейтс шокировал тревожным прогнозом о наступлении ИИ

Гейтс сделал тревожный прогноз относительно ИИ / © Associated Press

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Соучредитель Microsoft Билл Гейтс заявил, что только четыре профессии переживут поглощение ИИ. Его компания предлагает добровольное увольнение 60 000 своих сотрудников в рамках экономической эффективности, стимулируемой искусственным интеллектом.

Об этом пишет LADbible .

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Microsoft, в прошлом году получившая 133,75 миллиарда долларов прибыли (на 31% больше, чем в 2025 году), имеет более 220 000 работников по всему миру. Около 60 000 сотрудников получат пакеты помощи за добровольное увольнение.

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"Это предложение будет доступно для соответствующих сотрудников в командах-участниках в Канаде, Индии, Великобритании и Соединенных Штатах на уровне 70 и ниже", - заявили в Microsoft.

Директор по персоналу компании Эми Коулман добавила: «Это ограниченная во времени добровольная программа, которая предоставляет отвечающим требованиям возможность оставить Microsoft, получив финансовую поддержку и ресурсы для планирования карьеры».

Отмечается, что соответствующие сотрудники получат электронное письмо со ссылкой на детали своего предложения добровольного увольнения в течение нескольких часов.

Гейтс ранее заявил, что только кодеры, биологи, работники энергетики и профессиональные спортсмены переживут захват ИИ.

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«Знаете, как бейсбол. Мы не захотим смотреть, как компьютеры играют в бейсбол», – сказал он.

На вопрос, понадобятся ли нам люди, бизнесмен ответил: «Не для большинства вещей — это мы решим. Так что будут некоторые вещи, которые мы оставим для себя, но с точки зрения создания вещей, перемещения вещей и выращивания пищи, со временем это будут фактически решены проблемы».

В то же время Илон Маск считает, что в течение следующего десятилетия появится не менее одного миллиарда роботов, что они будут более продуктивными, чем все человечество.

«Через 10 лет, я бы сказал, что существует более миллиарда человекообразных роботов. Производительность на одного робота, вероятно, будет в пять раз больше, чем у человека», – сказал основатель SpaceX на саммите G20 2026 года в Северной Каролине.

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В прошлом году Microsoft опубликовала список 40 профессий, наиболее рискующих быть увлеченными искусственным интеллектом. Однако список показывает, насколько хорошо искусственный интеллект выполняет сложные задачи в рамках профессий, а не способен выполнять всю работу самостоятельно.

Опасность из-за ИИ — последние новости:

Ранее Билл Гейтс предупредил об опасности ИИ . По его мнению, уже в 2026 году наиболее заметной угрозой станут кибератаки, ведь преступники могут использовать ИИ для вымогательства денег, манипуляций на финансовых рынках и других противоправных действий.

Также он утверждал, что ИИ может «вызвать миллиард смертей» , если эта разумная технология попадет не в те руки. Еще все зависит от того, насколько эффективны механизмы контроля.

Бизнесмен также предупредил, что искусственный интеллект может усложнить и сделать более опасным для людей различия между учеными с добрыми намерениями, работающими над жизненно важными лекарствами и злоумышленниками, создающими биологическое оружие. По его словам, развитие искусственного интеллекта должно сопровождаться предохранителями и внешним контролем.

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