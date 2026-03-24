Белая склера — одна из самых заметных особенностей человеческого глаза, которая позволяет быстро определить направление взгляда. Именно эта черта могла сыграть важную роль в развитии сложного социального взаимодействия.

Об этом сообщило издание Forbes.

У большинства приматов, в частности шимпанзе, склера темная — от коричневого до почти черного цвета. Поэтому отследить направление их взгляда значительно сложнее. Зато у людей контраст между белой склерой и темной радужкой делает взгляд легко «читабельным», и собеседник может почти мгновенно понять, куда направлено внимание.

Ученые объясняют это различие действием естественного отбора. Согласно гипотезе кооперативного глаза, которую предложили исследователи Института эволюционной антропологии имени Макса Планка, белая склера эволюционировала для того, чтобы направление взгляда было четко заметно другим. Это, в свою очередь, способствовало безмолвной координации действий в группе.

Эту гипотезу проверяли экспериментально. В исследовании 2007 года сравнивали реакцию человеческих младенцев и человекообразных обезьян на движения глаз и головы экспериментатора. Выяснилось, что младенцы ориентируются преимущественно на движение глаз, тогда как обезьяны — на движение головы. Это указывает на то, что люди имеют повышенную чувствительность именно к направлению взгляда.

Дальнейшие работы пытались выяснить, связан ли цвет склеры с уровнем социальности. В исследовании 2022 года, опубликованном в Scientific Reports, проанализировали 108 видов приматов по показателям сотрудничества, социальной толерантности и уровня агрессии. Результаты показали, что виды со светлыми склерами демонстрируют более высокую склонность к кооперации. Зато темные склеры чаще ассоциируются с меньшим сотрудничеством и большим количеством летальных конфликтов внутри вида.

Еще одно исследование, опубликованное в том же году в журнале eLife, проверяло, насколько хорошо люди и шимпанзе могут распознавать направление взгляда в разных условиях — при разной освещенности и расстоянии. Оказалось, что оба вида точнее определяют направление человеческого взгляда, чем взгляда шимпанзе. Когда же изображение глаз шимпанзе цифрово изменяли, добавляя светлую склеру, точность распознавания существенно возрастала.

Исследователи пришли к выводу, что белая склера не только делает взгляд более заметным, но и повышает его устойчивость к визуальным препятствиям — теням, расстоянию или слабому освещению. Это означает, что человеческий взгляд остается понятным даже в сложных условиях.

В то же время новые научные данные свидетельствуют, что ситуация сложнее, чем считалось ранее. Обзор 2025 года, опубликованный в Biological Reviews, показал, что светлые склеры встречаются у приматов чаще, чем предполагалось. На самом деле существует постепенный спектр пигментации — от темной к светлой, и человеческие глаза не настолько резко отличаются, как это предполагала гипотеза кооперативного глаза.

Кроме того, ученые рассматривают альтернативные объяснения. В частности, речь идет о возможной роли полового отбора: более яркие склеры могут быть связаны с признаками молодости, здоровья и фертильности. Другая гипотеза — самоодомашнивание — предполагает, что уменьшение пигментации стало побочным эффектом снижения агрессии в процессе эволюции человека. Изменения в развитии клеток нервного гребня могли одновременно повлиять и на поведение, и на цвет тканей, в частности склеры.

«Историю о белой склере делает такой убедительной то, что, несмотря на поверхностный вид этих аргументов и гипотез, на самом деле она совсем не касается наших глаз. Скорее, она касается того, что глаза могут делать у социального вида, и, как следствие, что происходит, когда эволюция находит способ сделать внимание ума видимым и понятным для других», — говорится в статье.

