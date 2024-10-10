Взрыв на Солнце: Землю накрыла мощная магнитная буря

Это уже вторая подобная буря с мая этого года.

Солнце выпустило большой шар плазмы и магнитного поля, ударившего по Земле 10 октября. Она вызвала мощную магнитную бурю.

Об этом сообщает Science Alert.

"Пока ожидается, что она прибудет завтра утром или в полдень по восточному времени и, возможно, продлится до следующего дня", — отметил Шон Даль из Центра прогнозирования космической погоды.

По данным портала Meteoagent, магнитные бури на нашей планете не утихают уже больше недели. Нынешние возмущения обозначены как сильные, К-индекс превысил 8. По прогнозам, магнитная буря на Земле затянется до 12 октября.

В последний раз такие бури были зафиксированы в 2005 году. Ожидается, что в результате этой бури на Земле можно будет наблюдать яркое полярное сияние даже на средних широтах. Это означает, что в четверг и пятницу даже жители Украины смогут увидеть это потрясающее атмосферное явление.

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