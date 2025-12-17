- Дата публикации
Взрыв на Солнце: когда будет сильная магнитная буря
На Солнце возникли сильные вспышки, сопровождавшиеся быстрыми корональными выбросами массы. Они летят в сторону Земли.
Новые данные космических лабораторий свидетельствуют о том, что на Солнце произошла вспышка, шлейф от которой достигнет Земли уже в ближайшее время. Это вызовет магнитную бурю.
Об этом свидетельствуют данные meteoagent.
Геомагнитный шторм начнется вечером, 17 декабря, и продлится с пиковыми нагрузками в течение следующих 48 часов.
Ожидается, что геомагнитный индекс будет колебаться в пределах среднего значения. Такие условия обычно не представляют серьезной угрозы для инфраструктуры. В то же время, они могут быть ощутимы для чувствительных групп населения.
Уже после 18 декабря ожидается понижение скорости солнечного ветра.
Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце просто начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они продолжаются от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность оказывает непосредственное влияние на наше самочувствие и настроение.
Что делать:
Соблюдайте режим сна и питания
Избегайте жирной, острой пищи, алкоголя и избыточного кофе
Пейте больше воды или травяных чаев
Играйте на свежем воздухе, но избегайте прямых солнечных лучей
Умеренные физические нагрузки помогут снять напряжение
Уменьшите стресс и избегайте конфликтов
Держите под рукой лекарство, если у вас хронические заболевания
Контрастный душ утром и теплая ванна вечером улучшат самочувствие