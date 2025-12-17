Взрыв на Солнце: когда будет сильная магнитная буря

Землю накроет магнитная буря / © ТСН.ua

Новые данные космических лабораторий свидетельствуют о том, что на Солнце произошла вспышка, шлейф от которой достигнет Земли уже в ближайшее время. Это вызовет магнитную бурю.

Об этом свидетельствуют данные meteoagent.

Геомагнитный шторм начнется вечером, 17 декабря, и продлится с пиковыми нагрузками в течение следующих 48 часов.

Ожидается, что геомагнитный индекс будет колебаться в пределах среднего значения. Такие условия обычно не представляют серьезной угрозы для инфраструктуры. В то же время, они могут быть ощутимы для чувствительных групп населения.

Уже после 18 декабря ожидается понижение скорости солнечного ветра.

Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце просто начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они продолжаются от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность оказывает непосредственное влияние на наше самочувствие и настроение.

Что делать: