ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
465
Время на прочтение
1 мин

Взрыв на Солнце: когда будет сильная магнитная буря

На Солнце возникли сильные вспышки, сопровождавшиеся быстрыми корональными выбросами массы. Они летят в сторону Земли.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Землю накроет магнитная буря

Землю накроет магнитная буря / © ТСН.ua

Новые данные космических лабораторий свидетельствуют о том, что на Солнце произошла вспышка, шлейф от которой достигнет Земли уже в ближайшее время. Это вызовет магнитную бурю.

Об этом свидетельствуют данные meteoagent.

Геомагнитный шторм начнется вечером, 17 декабря, и продлится с пиковыми нагрузками в течение следующих 48 часов.

Ожидается, что геомагнитный индекс будет колебаться в пределах среднего значения. Такие условия обычно не представляют серьезной угрозы для инфраструктуры. В то же время, они могут быть ощутимы для чувствительных групп населения.

Уже после 18 декабря ожидается понижение скорости солнечного ветра.

Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце просто начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они продолжаются от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность оказывает непосредственное влияние на наше самочувствие и настроение.

Что делать:

  • Соблюдайте режим сна и питания

  • Избегайте жирной, острой пищи, алкоголя и избыточного кофе

  • Пейте больше воды или травяных чаев

  • Играйте на свежем воздухе, но избегайте прямых солнечных лучей

  • Умеренные физические нагрузки помогут снять напряжение

  • Уменьшите стресс и избегайте конфликтов

  • Держите под рукой лекарство, если у вас хронические заболевания

  • Контрастный душ утром и теплая ванна вечером улучшат самочувствие

Дата публикации
Количество просмотров
465
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie