Взрыв вне Солнечной системы: ученые зафиксировали явление, способное уничтожать целые планеты

Художественное изображение коронального выброса на красный карлик / © Nature

Астрономы впервые наблюдали корональный выброс массы на заре за пределами Солнечной системы. Мощный поток плазмы, зафиксированный на красном карлике StKM 1-1262, двигался с такой скоростью, что мог полностью разрушить атмосферу любой близкой планеты.

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Международная команда ученых под руководством специалистов Нидерландского института радиоастрономии ASTRON наблюдала за красным карликом, расположенным на расстоянии около 40 световых лет от Земли. Его масса составляет примерно половину солнечной, но магнитное поле – в 300 раз мощнее, а скорость вращения – в 20 раз выше, чем у Солнца.

Исследователи с помощью радиотелескопа LOFAR и рентгеновской обсерватории XMM-Newton зафиксировали интенсивный радиосигнал типа II – типичный показатель коронального выброса, когда магнитно заряженная плазма прорывается через магнитное поле звезды. Объединенные данные позволили определить скорость выброса — более 2400 километров в секунду, одно из самых высоких среди наблюдаемых подобных явлений.

"Если бы у этой звезды существовала экзопланета, ее атмосфера могла бы быть полностью снесена потоком плазмы", - объясняют авторы исследования.

Корональные выбросы массы – это самые мощные проявления звездной активности, во время которых в космос выбрасываются гигантские объемы плазмы. На Солнце они могут вызвать полярные сияния и нарушения работы спутников, но на других звездах — особенно в красных карликах — такие события способны сделать экзопланеты непригодными для жизни.

Ранее ученым не удавалось однозначно подтвердить подобные явления на звездах вне Солнечной системы — наблюдения базировались только на косвенных признаках, таких как вспышки рентгеновского или ультрафиолетового излучения.

Это открытие может стать ключом к пониманию "космической погоды" на красных карликах - самом распространенном типе звезд в Млечном Пути. Поскольку у многих из них есть планеты в зоне, потенциально пригодной для жизни, подобные исследования помогают оценить, могут ли их атмосферы выдержать удары звездных бурь.

