Пользователям операционной системы Windows 10 осталось 30 дней, чтобы подготовиться к завершению бесплатной поддержки. После 14 октября 2025 года Microsoft прекратит выпускать для этой ОС обновления безопасности и новые функции.

Об этом сообщает издание Daily Express

Хотя сама система продолжит работать и компьютеры не выключатся, отсутствие обновлений будет означать серьезные риски: устройства останутся уязвимыми к вирусам, кибератакам и ошибкам в работе.

«Напоминание за 30 дней: поддержка Windows 10 завершится 14 октября 2025 года. Октябрьское обновление безопасности 2025 года станет последним доступным обновлением. После этой даты устройства с этой версией больше не будут получать ежемесячных обновлений безопасности и предыдущих обновлений, содержащих защиту от новейших киберугроз», — говорится в сообщении.

Для тех, кто не может перейти на Windows 11 из-за технических ограничений или не планирует покупать новый ПК, компания предложила альтернативу — программу Extended Security Updates (ESU). Она позволит получать критически важные обновления безопасности еще в течение трех лет. Стоимость подписки составит $30 в год для домашних пользователей.

«Мы понимаем, что некоторым пользователям может потребоваться больше времени для перехода на новый компьютер с Windows 11 или Copilot+ PC. В этот переходный период вы можете принять меры для защиты своего существующего устройства. Впервые мы запускаем программу расширенных обновлений безопасности (ESU) и для личного использования. Для потребителей она будет доступна как годовой вариант стоимостью 30 долларов. Регистрация в программе откроется ближе к завершению поддержки в 2025 году».

В то же время в компании отметили, что ESU не обеспечит пользователей новыми функциями или исправлением ошибок, а лишь минимальным уровнем защиты. Microsoft рекомендует как можно быстрее переходить на Windows 11 или покупать новые устройства с этой системой.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 14 октября 2025 года компания Microsoft прекратит работу OneNote на устройствах с Windows 10