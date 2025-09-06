Xiaomi прекращает поддержку 6 популярных моделей: какие смартфоны потеряют обновления

Сяоми

В сентябре текущего года корпорация Xiaomi объявила о завершении программной поддержки для шести своих широко распространенных моделей смартфонов.

Об этом пишет GizmoChina.

Это решение, которое является обычной практикой в индустрии, сигнализирует владельцам этих гаджетов о необходимости их замены. С 23 сентября указанные устройства больше не будут получать никаких обновлений операционной системы, а также критических патчей безопасности, что делает их более уязвимыми к цифровым угрозам.

Как информирует профильное издание GizmoChina, список устройств, попавших под «эмбарго» обновлений, включает:

Poco M5

Xiaomi 11T и Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Redmi A1 и Redmi A1+

Все указанные модели были достаточно популярными среди потребителей. Хотя они продолжат работать в обычном режиме, их актуальность как современных технологических устройств постепенно снижается.

Основная угроза — безопасность данных

Для большинства пользователей отсутствие новых функций и улучшений не является критической проблемой. Однако, настоящая опасность заключается в прекращении поступления обновлений безопасности. Когда производитель перестает предоставлять защитные патчи, устройство становится легкой мишенью для новых киберугроз, включая вирусы, вредоносное программное обеспечение и хакерские атаки. Такие устройства могут быть использованы для похищения личных данных, платежной информации и других конфиденциальных сведений.

Специалисты и эксперты по кибербезопасности настоятельно советуют владельцам этих моделей как можно скорее рассмотреть варианты перехода на более новые, актуальные модели, которые получают регулярные обновления. Это единственный надежный способ обеспечить защиту своих личных данных и сохранить функциональность устройства на должном уровне.

Завершение жизненного цикла

Решение прекратить поддержку является частью жизненного цикла любого гаджета. Компании сосредотачивают свои ресурсы на новых моделях, чтобы обеспечить им качественную и длительную поддержку. Для пользователей это означает, что устройства, которые они приобрели, со временем становятся менее безопасными и функциональными, что является дополнительным стимулом для обновления.

