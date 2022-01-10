"Я нашел динозавра": смотритель заповедника сделал крупнейшую в истории Британии палеонтологическую находку

"Я нашел динозавра": смотритель заповедника сделал крупнейшую в истории Британии палеонтологическую находку

10-метровый скелет "морского дракона" хорошо сохранился, хотя ему более 90 миллионов лет.

В природном заповеднике Ратленд, расположенном в Великобритании, местный работник Джо Дэвис обнаружил окаменевшие останки десятиметрового морского хищника под названием ихтиозавр. Эти рептилии населяли планету 250-90 миллионов лет назад.

Об этом сообщает BBC.

На свою находку смотритель заповедника наткнулся еще в феврале 2021 года, расчищая местный водоем. Среди грязи он увидел какие-то выступы на поверхности, похожие на камни. Когда он начал расчищать находку, то увидел что-то похожее на челюстную кость.

"Я позвонил по телефону в окружной совет и сказал, что, кажется, нашел динозавра", — рассказал открыватель.

Более подробным изучением занялась группа палеонтологов. Когда к концу лета уровень воды в водоеме снизился, начались раскопки. Окаменевшие останки, как оказалось, принадлежали десятиметровому морскому хищнику под названием ихтиозавр. Эти рептилии населяли планету 250-90 миллионов лет назад.

Иногда ихтиозавров называют "морскими драконами", поскольку они, как правило, имели очень большие зубы и глаза. Обнаруженный экземпляр оказался самым большим среди когда-либо найденных в Британии.

Палеонтолог из Манчестерского университета доктор Дин Ломакс, руководивший раскопками, назвал открытие беспрецедентным из-за его размеров и целостности.

Большой блок глины с головой ихтиозавра осторожно вырыли, покрыли гипсом и в таком виде отправили для исследования.

Напомним, ранее в штате Миссури (США) нашли новый вид динозавров, выраставших до 10 метров в длину. Это – утконосый динозавр Parrosaurus missouriensis.

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