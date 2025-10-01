Яд самых смертоносных змей убивает, даже после введения лекарств: ученые узнали почему

Черная мамба / © kozhevnikova.su

Черные мамбы — одни из самых опасных змей на планете: кусают реже кобр или гадюк, но их укусы чаще приводят к летальному исходу. Пациенты сначала могут чувствовать себя лучше после введения противоядия, а потом внезапно ухудшаются — и теперь ученые объяснили, почему так случается.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Международная группа под руководством профессора Брайана Фрая из Университета Квинсленда обнаружила двойной механизм действия ядов трех мамб: черной, западной зеленой и мамбы Джеймсона. Первый компонент вызывает вялый — афферентный — паралич, блокируя постсинаптические нервные связи; существующие противоядия успешно нейтрализуют именно этот эффект. Но в организме остается скрытый второй компонент — токсины, вызывающие спастический паралич. Эти токсины заставляют дыхательные мышцы замыкаться в сокращенном состоянии и именно они впоследствии становятся причиной смерти.

Ранее подобный тип паралича приписывали только восточной зеленой мамбе. Новое исследование показало: спастический эффект есть и у упомянутых трех видов. Из-за этого стандартные антидоты оказываются частично неэффективными — они «бьют» только первый механизм яда, оставляя второй бесконтрольным.

Оба вида паралича ведут к остановке дыхания — либо диафрагма теряет способность двигаться, либо мышцы блокируются в напряжении. Спасти таких пациентов можно аппаратами искусственной вентиляции легких, но в регионах, где мамбы встречаются чаще всего, подобной помощи не хватает.

В экспериментах ученые протестировали три самые распространенные коммерческие противоядия: ни одно не оказалось эффективным против восточной зеленой мамбы или против спастического компонента у других видов. Следствие — около 30 тысяч смертей ежегодно.

Исследователи предлагают путь решения: дополнять существующие препараты антителами против токсинов восточной зеленой мамбы, чтобы сделать антидоты действенными против всех четырех видов. Однако это значительно повысит стоимость лекарств — а уже сегодня во многих африканских регионах пациенты не могут позволить себе даже имеющиеся спасительные препараты.

Ученые также подчеркивают: универсального «противоядия от всего» не существует и вряд ли будет создано. Мамба эволюционировала не, чтобы уничтожать людей, а чтобы быстро парализовать птиц и мелких животных — но для человека ее укус остается одним из самых опасных.

