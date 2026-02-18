Яд в ушах: в популярных устройствах обнаружили опасные токсины

В наушниках обнаружили опасные канцерогены

Шокирующие результаты обнародовали ученые проекта ToxFree LIFE for All, которые проверяли технику, доступную на рынках ЕС и популярных маркетплейсах. Опасные соединения были найдены даже в продукции премиальных брендов, таких как Bose, Panasonic, Samsung и Sennheiser.

Об этом сообщает Daily Mail.

Что именно нашли

Главной угрозой стали так называемые "вечные химикаты" - бисфенол А (BPA) и бисфенол S (BPS). Их обнаружили у потрясающих 98% протестированных наушников. В некоторых моделях концентрация токсинов достигала 315 мг/кг, в то время как рекомендованная норма Европейского химического агентства составляет всего 10 мг/кг. Превышение лимитов было зафиксировано, в частности, в моделях Sennheiser Accentum True Wireless и Bose QuietComfort Headphones.

Эти вещества являются эндокринными разрушителями: они имитируют действие гормона эстрогена в организме, что может привести к раннему половому созреванию у девушек, феминизации мужчин, проблемам с фертильностью и развитию онкологических заболеваний. Кроме бисфенолов, в некоторых гаджетах были обнаружены фталаты и хлорированные парафины, которые вредят печени и почкам.

Пот усугубляет опасность

Эксперты отмечают, что риск вполне реален, ведь наушники контактируют с кожей в течение длительного времени. Особенно это касается спортивных моделей, таких как Samsung Galaxy Buds3 Pro, где в некоторых компонентах также обнаружено более 10 мг/кг бисфенолов.

"Ежедневное использование, особенно во время физических упражнений, когда выделяется пот и тепло, ускоряет миграцию этих химикатов непосредственно в кожу", - пояснила Каролина Брабцова, химический эксперт организации Arnika.

Исследователи призывают ЕС срочно запретить использование этих классов токсичных веществ в электронике, чтобы оградить потребителей от долгосрочного накопительного эффекта яда.

