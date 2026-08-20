Ядерная бомба спасет Землю от астероида: ученые нашли реальный способ

Астероид / © Unsplash

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Исследователи обнаружили реальный метод применения ядерного оружия для борьбы с астероидом, способным уничтожить города. Моделирование 160-метрового космического объекта продемонстрировало сценарий, опровергающий традиционные представления об Армагеддоне.

Об этом пишет издание Science alert .

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Идея заложить взрывчатку внутрь космического объекта или взорвать его на поверхности сложна для реализации. Астероид хаотично обращается в вакууме, поэтому посадка аппарата и бурение скважины в экстремальных условиях практически невозможны.

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В космосе взрывная волна не имеет достаточной среды для распространения, поэтому главную роль играют рентгеновские лучи.

Они нагревают поверхность астероида, поэтому часть материала испаряется и выбрасывается в космос. Это изменяет скорость движения астероида. Одновременно внутри космического тела возникает ударная волна, которая может расколоть его на части.

Для исследования ученые провели три подробных трехмерных компьютерных моделей. За основу приняли форму и ячеистую структуру астероида Бенну, исследовавшего космический аппарат NASA. Также использовали данные о прочности двух реальных метеоритов: взорвавшегося над Россией в 2013 году Челябинского и упавшего в Нигерии в 2018 году Аба-Пана.

В одном из моделирований ядерный заряд разместили на высоте 10 метров над поверхностью астероида. Через 145 миллисекунд 98,2% материала космического тела потерпело полное разрушение, а около 97% двигалось быстрее скорости, необходимой для преодоления его собственного тяготения. Части астероида также начали двигаться в противоположных направлениях, что указывало на его раскалывание.

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Интересно, что увеличение расстояния до взрыва до 25 метров у другой модели дало еще большее повреждение поверхности. Хотя до астероида дошло меньше энергии, рентгеновское излучение охватило большую площадь.

Спустя 68 миллисекунд после взрыва в модели с расстоянием 25 метров было полностью повреждено 92,6% астероида. Для взрыва на расстоянии 10 метров этот показатель в тот же момент составил 78,1%.

В то же время исследователи пока не знают, что бы произошло с обломками в долгосрочной перспективе. Астероид мог бы полностью рассыпаться, его части могли остаться достаточно большими для угрозы Земли, или обломки со временем могли вновь объединиться под действием гравитации.

Напомним, Китай вышел на след важного астероида. Новое исследование поставило под вопрос эту теорию и предложило другое происхождение космического объекта.

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