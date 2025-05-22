"Ядерная зима" в случае войны России и США: ученые просчитали сценарий

Ядерная война

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Возможная ядерная война между США и Россией приведет к долгосрочным последствиям для планеты, среди которых так называемая «ядерная зима», которая продлится более десятилетия.

Об этом говорится в исследование группы ученых под руководством Ши Юньина из Университета штата Пенсильвания, опубликованном в журнале Environmental Research Letters

Ученые отметили, что последствия войны между крупными ядерными державами будут «катастрофическими — с длительным похолоданием, сельскохозяйственным коллапсом и социальными потрясениями беспрецедентного масштаба».

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После обмена ядерными ударами в атмосферу Земли попадет около 150 млн тонн сажи. Вследствие этого воздух станет менее прозрачным и проницаемым для солнечного света, а температура упадет в среднем на 15 градусов.

При этом объем осадков и солнечной радиации в первые годы после ядерного столкновения сократятся примерно на 70%.

Кроме того, на планете увеличится уровень ультрафиолетового излучения, которое будет проникать через разрушенный озоновый слой в результате масштабных выбросов в атмосферу оксидов азота. Негативное влияние этого явления на растения, которое уменьшит эффективность фотосинтеза, достигнет пика через 8-9 лет после конфликта.

Все это приведет к упадку сельского хозяйства. В частности производство кукурузы, которую рассматривали как «контрольную» культуру, уменьшится на 80% при плохом сценарии. На восстановление отрасли уйдет от 7 до 12 лет.

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Из-за прерванных цепочек поставок продуктов при условии падения производительности сельского хозяйства, неизбежно возникнет региональный или глобальный голод.

Исследователи при моделировании последствий масштабной ядерной войны применяли систему Cycles, позволяющую проводить многолетнюю имитацию роста растений и течения почвенных процессов. Также использовались данные из баз SoilGrids, EarthStat и Global Agro-Ecological Zones.

«Текущая геополитическая напряженность, в том числе вторжение России в Украину, конфликт в Кашмире и нестабильность на Ближнем Востоке, подорвали хрупкую разрядку, которая преобладала в последние годы Холодной войны», — подытожили авторы исследования.

Напомним, США завершили производство первого образца новой ядерной бомбы B61-13- она мощнее предшественницы и создана для поражения подземных бункеров.

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