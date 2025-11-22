"Ядерное чудо природы": ученые нашли природный реактор возрастом 2 млрд лет

Реактор Окло. Фото: Роберт Д. Лосс/Университет Кертина

Ученые выяснили, что в недрах Габона около 2 миллиардов лет назад действовал природный ядерный реактор. Комплекс в районе Окло возник без участия человека и демонстрирует, что природа была способна создавать условия для стабильного деления ядра задолго до появления технологий.

Об этом сообщило издание Times of India.

Природный реактор открыли в 1972 году, когда французские исследователи обнаружили аномально низкую долю урана-235 в местной руде. Отклонение от стандартного изотопного состава стало ключом к разгадке: урановые пласты в древности пережили цепные реакции, подобные тем, что происходят в современных атомных станциях.

По данным МАГАТЭ, для запуска такого процесса в естественных условиях месторождение должно было содержать значительно большее, чем сейчас, количество урана-235, а также находиться в среде, где грунтовые воды могли замедлять нейтроны. Именно это и стало возможным в Западной Экваториальной Африке почти два миллиарда лет назад.

Геологи объясняют, что повышенная концентрация урана формировалась постепенно. Древние наводнения вымывали радиоактивные минералы и переносили их в подземные бассейны, где органические остатки накапливали уран в толщах отложений. Когда количество изотопа достигло критического предела, а вода начала действовать как естественный замедлитель, стартовала цепная реакция. Она продолжалась циклично: нагретый водяной пар останавливал процесс, а возвращение воды снова запускало его.

Оценки показывают, что природный реактор выработал около 15 тысяч мегаватт-лет энергии — уровень, соизмеримый с работой крупной электростанции в течение десятилетия. Изучение изотопов ксенона в окружающих породах подтверждает долговременную стабильность этих реакций.

Доктор Людовик Феррьер, который исследует образцы Окло, отмечает: этот феномен является уникальной природной лабораторией, позволяющей лучше понять историю ядерных процессов на планете. Сегодня образцы из габонского месторождения хранятся в ведущих музеях и остаются важным источником данных о естественной радиоактивности Земли.

