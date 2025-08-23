Ядерное оружие не главная опасность: что может привести к исчезновению человечества уже в этом веке

Апокалипсис

Ядерное оружие уже не является самой страшной угрозой для человечества. Ученые из Кембриджа и Оксфорда прогнозируют, что цивилизация может исчезнуть еще до конца этого века из-за пандемии, климатических изменений или развития искусственного интеллекта.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Исследователь из Кембриджа Люк Кемп заявил, что ядерное оружие, которое считалось главной угрозой с 1950-х годов, сегодня уже «даже не худший кошмар». По его мнению, общества и империи обречены на крах из-за «неустойчивой жадности». Он отметил, что наряду с риском ядерной войны существуют новые, не менее опасные сценарии.

В частности, ученый обратил внимание на вероятность новых пандемий. Вирус, подобный Covid, может распространяться по планете так же быстро, как пассажирские самолеты, и даже превзойти скорость человеческих путешествий. Это может напомнить «Черную смерть», которая в прошлом уничтожила значительную часть населения мира.

Еще одной угрозой являются климатические изменения, происходящие в десять раз быстрее, чем глобальное потепление, которое когда-то вызвало крупнейшее массовое вымирание — Великое пермское, которое уничтожило до 90% всего живого на Земле.

Кроме того, Кэмп предупреждает о возможности глобальной катастрофы, которая разрушит телекоммуникационные сети и системы распределения продуктов питания. Без спутников, компьютеров и интернета перестали бы работать банковская система, медицинская помощь, транспорт и даже военная техника. Это может вызвать хаос и панику, подобную той, которую мир пережил во время пандемии 2020 года.

Не менее опасным фактором ученый называет развитие искусственного интеллекта, что может создать реальную угрозу существованию человечества.

Похожего мнения придерживаются и другие эксперты. Оксфордский ученый Ник Бостром оценивает вероятность вымирания человечества до следующего века как одну к четырем. Его коллега Тоби Орд считает, что катастрофический крах цивилизации возможен в течение ближайших 75 лет.

Пессимистичный прогноз делает и лауреат Пулитцеровской премии Джаред Даймонд: по его словам, после 2050 года шансы человечества на выживание не превышают 50%.

Напомним, новое исследование футурологов, похоже, дало ответ на давний вопрос, который волновал ученых. Они рассказали, каким именно будет конец Вселенной и когда это произойдет.