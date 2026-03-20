Купол Рунит / © commons.wikimedia.org

Купол с радиоактивными отходами на острове Рунит в Тихом океане, возведенный после ядерных испытаний США времен Холодной войны, демонстрирует признаки разрушения: в бетонной оболочке появляются трещины, а под конструкцию проникает морская вода.

Об этом сообщило издание Daily Galaxy

Речь идет об объекте на атолле Эневетак (Маршалловы острова), где в 1946-1958 годах США провели 67 ядерных испытаний. Из-за этого более 300 местных жителей были отселены из своих домов. Один из взрывов — тест «Кактус» мощностью 18 килотонн — образовал кратер глубиной около 10 метров на острове Рунит.

В 1970-х годах этот кратер использовали как хранилище: туда свезли более 120 тысяч тонн радиоактивного грунта и обломков, собранных со всего атолла. После завершения работ кратер накрыли бетонной плитой толщиной около 18 дюймов (примерно 45 см), образовав так называемый купол Рунит.

К ликвидации последствий привлекали тысячи американских военных. Один из них, Роберт Селестиал, который работал водителем грузовика на атолле в 1978 году, вспоминал, что участникам работ не объясняли в полной мере характер задачи. По его словам, они перемещали «загрязненный» грунт к кратеру, не зная, что тот образовался в результате ядерного взрыва.

После службы он сообщал о серьезных проблемах со здоровьем, в частности заболеваниях костей, почек и печени. В то же время в отчетах отмечается, что непосредственная связь всех этих болезней с работами на Эневетаку окончательно не установлена. По данным Фонда атомного наследия, многие ветераны после пребывания на атолле сталкивались с онкологическими заболеваниями и хрупкостью костей. Только в 2023 году правительство США официально признало их «ветеранами-атомщиками», что дало право на компенсации.

Сегодня состояние самого купола вызывает беспокойство. Исследования и наблюдения фиксируют трещины в бетонной оболочке, а также движение грунтовых вод под конструкцией. По данным СМИ, во время приливов и отливов морская вода может проникать под купол. В отчете ООН также отмечается, что это сооружение не является водонепроницаемым.

Президент Фонда мира в ядерную эпоху Ивана Николич-Хьюз сообщала, что во время исследований 2018 года обнаружила повышенный уровень радиации в образцах почвы за пределами купола. Она также обращает внимание на дополнительные риски, связанные с повышением уровня океана и усилением штормов, которые могут влиять на целостность конструкции.

В то же время Министерство энергетики США заявляет, что купол не находится под угрозой немедленного разрушения. Там объясняют появление трещин естественным старением бетона и отмечают, что лагуна уже подверглась значительному радиоактивному загрязнению во время испытаний, поэтому дополнительное влияние от купола считают незначительным по сравнению с уже имеющимся.

Эту позицию критикуют отдельные ученые, которые обращают внимание, что внутри купола могут содержаться концентрированные радиоактивные материалы, в частности плутоний-239, который остается опасным более 24 тысяч лет. В то же время, по словам экспертов, ни одна бетонная конструкция не рассчитана на такие временные рамки — первые трещины появились менее чем за полвека.

Отдельной проблемой является вопрос ответственности. После обретения независимости в 1986 году Маршалловы острова получили финансовую поддержку от США, а также согласились на урегулирование всех претензий, связанных с ядерной программой. В результате страна формально отвечает за объект, но не имеет достаточных технических и финансовых ресурсов для его обслуживания или укрепления.

По последним данным, около 300 человек проживают на Эневетаку и еще несколько сотен на атолле в целом, которые используют лагуну для рыболовства и повседневных нужд. Сам купол расположен примерно в 30 километрах.

